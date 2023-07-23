الأحد 23 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

يوم استرد المصريون كرامتهم.. أبرز المعلومات عن ثورة 23 يوليو

ثورة 23 يوليو
ثورة 23 يوليو

تحرك عسكري ضد الحكم الملكي قادة ضباط الجيش المصري بتأييد الشعب واستطاعوا أن يحققوا الانتصار، فكان الانقلاب على النظام الملكي عام 1952، حيث تسبب في إلغاء الملكية ونفي الملك فاروق الأول لإيطاليا، وتحول دولة مصر من ملكية لجمهورية رئاسية.

وبالتزامن مع ذكرى ثورة 23 يوليو نقدم لكم من خلال هذه السطور كل ما تريد معرفته عنها:

استيقظ المصريون فجر يوم 23 يوليو على قسم الضباط الأحرار بتحرير مصر من الظلم والاستبداد، ومن هنا شقت الثورة طريقها للقدرة على تحقيق تحول اجتماعي جذري وبناء اقتصاد اشتراكي قوى يحقق للمصريين أهداف الثورة في الاستقلال الوطني والعدالة الاجتماعية.

كان الشعب المصري يعيش أثناء الملكية دون تأمين اجتماعي، والفلاحون كالعبيد لا يستطيعون تملك أراضي زراعية، ولكن بعد الانقلاب على الملك تحولت مصر إلى دولة صناعية وكذلك تحرر الفلاحين من العبودية إلى الملكية والقضاء على الإقطاع

تسببت الثورة في إجبار الملك فاروق على التنازل عن العرش والرحيل عن مصر إلى إيطاليا، حيث أثناء تلك الثورة أظهر الشعب تأييده للجيش، وخرج بجميع فئاته وطوائفه لمساندة أهداف الثورة وبذلك استمد الضباط المقيمين على الثورة شرعيتها من الشعب بعد تأييده لها.

 

وأيد الشعب المصري ثورة 23 يوليو كونها تعبر عن واقعه وآماله في تحقيق الاستقلال والكرامة، ومن أبرز مكاسب الثورة إصدار قانون الملكية يوم 9 سبتمبر 1952، بعد أن وضعت الثورة ضمن مبادئها إقامة حياة ديمقراطية سليمة وعدالة اجتماعية، حيث نص القانون على تحديد الملكية الزراعية للأفراد، وأخذ الأرض من كبار الملاك وتوزيعها على صغار الفلاحين المعدمين.

 

كما صدرت بعض التعديلات المتتالية، حيث حددت ملكية الفرد والأسرة متدرجة من 200 فدان إلى خمسين فداناً للملاك القدامى، كما تم إنشاء جمعيات الإصلاح الزراعي التي تولت عملية تسلم الأرض من الملاك بعد ترك النسبة التي حددها القانون لهم وتوزيع باقي المساحة على الفلاحين الأجراء المعدمين العاملين بنفس الأرض، ليتحولوا من إجراء إلى ملاك.

 

تعد أهم إنجازات ثورة 23 يوليو، في توقيع اتفاقية الجلاء، إلغاء التمييز بين الطبقات ثم إقرار مجانية التعليم وتأميم قناة السويس وإصدار قوانين للتأمينات والمعاشات، إنشاء السد العالي 1960 وغيرها من المشروعات المهمة والكبيرة.

ضباط الجيش المصري الانقلاب النظام الملكي الملك فاروق الأول الشعب المصري الفلاحين من العبودية كبار الملاك

الأكثر قراءة

"عاشوراء" يوم الشقاق.. بين الانتصار للحسين والانحياز ليزيد

انفجار تكييف.. تفاصيل مصرع 2 فى حريق شقة الوراق

جامعة بنها تطلق مبادرة "إحنا معاك" لرعاية الأسرة المصرية

سرقوا الشقة وهو مسافر.. تفاصيل اقتحام منزل بالمعادى

حملة تموينية لمواجهة زيادة أسعار السجائر بالقليوبية

جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب كمية من الماريجوانا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هبة المنسي

"عاشوراء" يوم الشقاق.. بين الانتصار للحسين والانحياز ليزيد

الدكتور محمد شومان

لماذا لم تتطور إدارة الأزمات فى مصر؟

د.أحمد الخميسى

تغريبة القافر

أشرف عبدالشافي

باب للعشق وليس للكراهية يا ناس

وائل لطفي

الأستاذ حسام هاشم!

ماجد حبته

الأزهر والكنيسة وثورة يوليو

د. منى حلمى

سِحر الفلوس

علي سعدة

أهل الشر.. والانتخابات الرئاسية

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

نقل نتنياهو إلى المستشفى فجرًا: تفاصيل خضوعه لجراحة قلب عاجلة (فيديو)

رئيس الأركان الإسرائيلى يحذر من ممارسات تضر بكفاءة الجيش

مستوطنون إسرائيليون يُهاجمون فلسطينيين فى مناطق متفرقة وسط وشمال الضفة الغربية