الكهرباء تحدد مواعيد قطع التيار: احذر الدقائق الحاسمة في الأسانسير

طالبت الشركة القابضة لكهرباء مصر جميع المواطنين بعدم استخدام المصاعد، خلال التوقيت الذى حددته شركات توزيع الكهرباء لفصل التيار حال الحاجة إليه.

وقالت الشركة إنه من المقرر العمل بتوقيتات الفصل الجديدة اعتبارًا من منتصف الليلة الساعة الثانية عشرة ليلًا، اليوم السبت.

وحددت الشركة القابضة للكهرباء رأس الساعة وذلك لبدء فصل التيار مع مراعاة أن يتم البدء فى الفصل بمدة زمنية 10 دقائق قبل رأس الساعة و10 دقائق بعدها وألا تزيد مدة الفصل علي ساعة واحدة من وقت فصل التيار.

وناشد المواطنين عدم استخدام المصاعد خلال الفتره المحددة لفصل التيار الكهربائى.