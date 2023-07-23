في بيان رسمي.. برشلونة يكشف موقفه من مباراة أرسنال الودية

كشف نادي برشلونة الإسباني موقفه من مواجهة أرسنال الإنجليزي الودية، خلال معسكرهم التحضيري للموسم الجديد في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويستعد فريق برشلونة لخوض مواجهة ودية أمام نظيره أرسنال، ضمن إطار استعدادات الفريقين للموسم الجديد 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة الودية بين برشلونة وأرسنال، يوم الخميس المقبل، في الساعة الخامسة والنصف صباحًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

بيان برشلونة بشأن مواجهة أرسنال الودية

وأصدر النادي الإسباني بيانًا رسميًا، عبر حسابه على "تويتر"، أكد خلاله أن مباراة أرسنال الودية ستُقام في موعدها بشكل طبيعي، بعد اقتراب اللاعبين من التعافي.

وأضاف برشلونة في بيانه الرسمي: "يريد برشلونة تشجيع جماهيره على الحضور والاستمتاع بالمباراة التي سنلعبها صباح يوم الخميس ضد أرسنال، في ملعب "سوفي ستاديوم" في لوس أنجلوس".

واختتم برشلونة بيانه، مُشددًا: "الفريقان على اتصال وثيق، ونحن على ثقة بأن مباراتنا ستُقام كما هو مخطط لها".

يأتي ذلك بعدما أعلن برشلونة إلغاء مباراته الودية أمام يوفنتوس الإيطالي، التي كان من المقرر إقامتها يوم خلال الساعات الماضية؛ بسبب فيروس معوي أصاب لاعبي الفريق.

وأكد برشلونة في بيانه السابق، أن عدد كبير من لاعبي الفريق أصابهم فيروس معوي، مما أجبر النادي الكتالوني لإلغاء مباراته الودية أمام يوفنتوس.