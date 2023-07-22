مواعيد عرض مسلسل الصفارة لـ أحمد أمين على قنوات ON ومعدلات التردد

تنطلق أولى حلقات مسلسل "الصفارة" بطولة النجم أحمد آمين، اليوم السبت على شبكة قنوات on، وهو العرض الثاني له بعد عرضه خلال الموسم الدرامي الرمضانى الماضي.

وأعلنت شبكة قنوات on عن عرضها لمسلسل الصفارة للمرة الثانية، بدءًا من اليوم السبت في تمام الساعة الثامنة مساء، ويتم إعادة الحلقة فى تمام الساعة الثانية صباحا، ومرة أخرى فى تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا.

كما يعرض المسلسل على قناة on دراما فى تمام الساعة العاشرة مساء يوميا، ويتم إعادة الحلقة مرتين أيضا الأولى في تمام الساعة العاشرة صباحاً، والثانية الساعة الخامسة عصراً.

تردد قناة اون دراما على نايل سات 2023

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11862.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة أون أي ON E

القمر الصناعي نايل سات

التردد 10853

معامل الترميز 27500

الاستقطاب افقي H

تصحيح الخطأ 6 / 5.

تفاصيل وأحداث مسلسل الصفارة

مسلسل الصفارة تدور أحداثه حول فؤاد مرشد سياحي يعيش ظروفا مادية صعبة فيقرر سرقة قطعة أثرية من أحد سكان واحة سيوة، وهي صفارة الملك توت التي تمكنه من إعادة الزمن 3 دقائق للماضي ليغير ما يشاء ثم يعود للزمن الحالي، ليدخل في رحلة تغيير الماضي لتحقيق كل أحلامه.

ويظهر الفنان أحمد أمين خلال أحداث المسلسله بأكثر من لوك وشكل حسب الإطار الكوميدي الذي تدور حوله الأحداث، حيث ظهر "أمين" مرة بوزن زائد، ومرة بلطجي وباستايلات شعر مختلفة.

أبطال وصناع مسلسل الصفارة

مسلسل الصفارة بطولة أحمد أمين، طه دسوقي، آية سماحة، حاتم صلاح، إنعام سالوسة، ماريا أسامة، رانيا عبدالناصر، وليد عبدالغني، ولاء قداح، وظهور خاص محمود البزاوي وسامية الطرابلسي ومحمد رضوان وضيوف الشرف شيرين رضا، حسن عبد الفتاح، محمد طعيمة، والعمل تأليف ورشة كتابة تضم سارة هجرس وشريف عبدالفتاح وعبدالرحمن جاويش وإخراج علاء إسماعيل وإنتاج شركة media Hub– سعدي وجوهر.