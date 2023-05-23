قريبًا.. سهرة خاصة مع أبطال مسلسل "الصفارة" فى "مساء دى إم سى"

عرضت فضائية "دي إم سي"، مقطع فيديو صغير من سهرة برنامج "مساء دي إم سي" تقديم الإعلامي رامي رضوان، أثناء الاحتفال بنجاح مسلسل "الصفارة" مع الفنان الكوميدي رامي رضوان.

"الصفارة"

واحتفلت أسرة برنامج "دي إم سي" بنجاح مسلسل "الصفارة" بطولة الفنان أحمد أمين، وتبين من فيديو الحلقة والذي سيتم إذاعتها قريباً، معرفة طرق كتابة الاسكتش الكوميدي، مع عرض مشاهد حصرية من مسلسل “الصفارة” بالحلقة.

"مساء دي إم سي"

يذكر أن برنامج "مساء دي إم سي" تقديم الإعلامي رامي رضوان، والإعلامية إيمان الحصري، يذاع في تمام الساعة الـ9 مساءً على شاشة "دي إم سي".