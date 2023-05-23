الثلاثاء 23 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

قريبًا.. سهرة خاصة مع أبطال مسلسل "الصفارة" فى "مساء دى إم سى"

مسلسل الصفارة
مسلسل الصفارة

عرضت فضائية "دي إم سي"، مقطع فيديو صغير من سهرة برنامج "مساء دي إم سي" تقديم الإعلامي رامي رضوان، أثناء الاحتفال بنجاح مسلسل "الصفارة" مع الفنان الكوميدي رامي رضوان.

 

"الصفارة"

واحتفلت أسرة برنامج "دي إم سي" بنجاح مسلسل "الصفارة" بطولة الفنان أحمد أمين، وتبين من فيديو الحلقة والذي سيتم إذاعتها قريباً، معرفة طرق كتابة الاسكتش الكوميدي، مع عرض مشاهد حصرية من مسلسل “الصفارة” بالحلقة.

"مساء دي إم سي"

يذكر أن برنامج "مساء دي إم سي" تقديم الإعلامي رامي رضوان، والإعلامية إيمان الحصري، يذاع في تمام الساعة الـ9 مساءً على شاشة "دي إم سي".

دي ام سي مساء دى ام سى الصفارة رامي رضوان أحمد امين

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