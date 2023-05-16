الفنان حاتم صلاح يكشف تفاصيل مرضه قبل مسلسل "الصفارة"

كشف الفنان حاتم صلاح كواليس اختياره في مسلسل "الصفارة"، قائلًا: "إن الأستاذ أحمد أمين هو أستاذي، وعندما حدثني عن دوري في الصفارة كنت قلقان بعض الشيء، لأن الدور لشخصية شريرة".

وأضاف حاتم صلاح، خلال لقائه ببرنامج واحد من الناس، الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي عبر فضائية “الحياة اليوم”، أن مسلسل "الصفارة" مسلسل كوميدي، وأنه من المفترض أن يقدم شخصية شرير ويضحك الناس، معقبًا: "قعدت أحسبها، إن لو بتكره واحد مهما كان دمه خفيف مستحيل هنضحك له".

وأوضح أن شخصيته في مسلسل "الصفارة" كانت شخصية مؤذية طوال الوقت للفنان أحمد أمين، حيث يؤذيه في الفتاة التي يحبها، ويؤذيه في عمله، ويأخذ منه كل شيء يحبه، معقبًا: "كنت بقول للفنان أحمد أمين إنت هتاخد الريآكشن الحزين، وأنا هتشتم بالأب والأم".

وتابع: "حصلي موقف قبل التصوير بيومين، وجالي حساسية على صدري، وخفت، واتصلت بيهم وقولتهم أنا بعتذر عن المسلسل لأن جالي حساسية ولازم أقعد في البيت، وكان التصوير يوم السبت والحاسية حصلتلي يوم الخميس، قالولي روح للدكتور، ولما روحت للدكتور قالي المفروض تقعد في البيت على الأقل 14 يوم، وقالي مستحيل تنزل يوم السبت، فطلبت منه حاجة سريعة عشان تريحني، وكتبلي على بخاخات وكورتيزون".

وأكد أن المكالمة التي طمأنته هي مكالمة أحمد أمين له، حيث اتصل به وقال له "أنا هاخدك معايا حتى لو هتطلع بظهرك، فقولت له خلاص أنا معاك".