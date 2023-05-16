الثلاثاء 16 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الفنان حاتم صلاح يكشف تفاصيل مرضه قبل مسلسل "الصفارة"

حاتم صلاح
حاتم صلاح

كشف الفنان حاتم صلاح كواليس اختياره في مسلسل "الصفارة"، قائلًا: "إن الأستاذ أحمد أمين هو أستاذي، وعندما حدثني عن دوري في الصفارة كنت قلقان بعض الشيء، لأن الدور لشخصية شريرة".

وأضاف حاتم صلاح، خلال لقائه ببرنامج واحد من الناس، الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي عبر فضائية “الحياة اليوم”، أن مسلسل "الصفارة" مسلسل كوميدي، وأنه من المفترض أن يقدم شخصية شرير ويضحك الناس، معقبًا: "قعدت أحسبها، إن لو بتكره واحد مهما كان دمه خفيف مستحيل هنضحك له". 

وأوضح أن شخصيته في مسلسل "الصفارة" كانت شخصية مؤذية طوال الوقت للفنان أحمد أمين، حيث يؤذيه في الفتاة التي يحبها، ويؤذيه في عمله، ويأخذ منه كل شيء يحبه، معقبًا: "كنت بقول للفنان أحمد أمين إنت هتاخد الريآكشن الحزين، وأنا هتشتم بالأب والأم".

وتابع: "حصلي موقف قبل التصوير بيومين، وجالي حساسية على صدري، وخفت، واتصلت بيهم وقولتهم أنا بعتذر عن المسلسل لأن جالي حساسية ولازم أقعد في البيت، وكان التصوير يوم السبت والحاسية حصلتلي يوم الخميس، قالولي روح للدكتور، ولما روحت للدكتور قالي المفروض تقعد في البيت على الأقل 14 يوم، وقالي مستحيل تنزل يوم السبت، فطلبت منه حاجة سريعة عشان تريحني، وكتبلي على بخاخات وكورتيزون".

وأكد أن المكالمة التي طمأنته هي مكالمة أحمد أمين له، حيث اتصل به وقال له "أنا هاخدك معايا حتى لو هتطلع بظهرك، فقولت له خلاص أنا معاك".

الأكثر قراءة

الجارديان: درجات الحرارة تشير إلى اتجاه الأرض نحو "منطقة مجهولة"

تفاصيل التحريات حول عاطل قتل طليقته فى الشارع بمدينة 6 أكتوبر

استمرار الدراسة المباشرة بالمرحلة التمهيدية لرواق العلوم الشرعية بأسوان

الرئيس التونسى: لا يمكن معالجة الهجرة غير الشرعية وفق مقاربة أمنية فقط

نائب محافظ القاهرة فى جولة تفقدية لأعمال الإزالة بحى الخليفة (صور)

هاتريك أسيست لـ صلاح.. مو يقود ليفربول للفوز على ليستر في الدوري الإنجليزي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أشرف عبدالشافي

حكايات مجدى نجيب

منى رجب

رحيل مفاجئ لشريك العمر الكاتب الصحفى عبدالحميد شعير

محمد مصطفى أبو شامة

برلمان «الحوار الوطنى».. وتحالف «30 يونيو»

عبدالوهاب داود

حلوة.. وفيها كل حاجة حلوة

ماجد حبته

رحلة أمريكية لوزارة التعليم

وائل لطفي

حالة حوار

محمد كامل

دايرة الرحلة

أحمد الصغير

توشكى.. شرق العوينات.. وأشياءٌ أخرى!

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة تحيى لأول مرة ذكرى النكبة الفلسطينية رسميًا.. كيف ردت إسرائيل؟

أعداد الصواريخ والقذائف.. الجيش الإسرائيلى يعلن أرقام عملية "السهم الواقى"

العشائر الفلسطينية: نشكر مصر على دورها في وقف العدوان الإسرائيلي