الخميس 04 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أحمد أمين لـ"الدستور": إنتاج جزء ثانٍ من مسلسل "الصفارة"

امين
امين

أعرب الفنان أحمد أمين، عن سعادته بالمشاركة في مسلسل "الصفارة" الذي عُرِض في شهر رمضان الماضي.

وقال أمين لـ"الدستور"، إنه سيتم إنتاج جزء ثانٍ من العمل، لكنه لا يعلم فكرته حتى الآن، لافتًا إلى أن هناك جلسة قريبة مع مؤلفي العمل للاستقرار على شكله النهائي.

وأكد أمين أن العمل لاقى ردود أفعال كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أنه شاهد الكثير من التعليقات الإيجابية على العمل.

وعن تأثير السوشيال ميديا في حياته الفنية قال أمين: "ساهمت مساهمة كبيرة جدًا.. وما زالت تمدني بالدعم والانتشار.. السوشيال ميديا أصبحت وسيطًا مهمًا ومؤثرًا ومساحة لعرض الآراء وللتسويق ومعرفة الأخبار وخلافه.. ومثل أي وسيط به الطيب وبه ما هو غير ذلك".

السوشيال ميديا أحمد امين سوشيال ميديا حياته الفنية تأثير السوشيال ميديا امين لسوشيال ميديا

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