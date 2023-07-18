جدول مواعيد صرف مرتبات شهر يوليو 2023

موعد مرتبات شهر يوليو 2023.. تشغل موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2023 بالعديد من الموظفين، بعدما أعلنت وزارة المالية عن تحديد موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2023 وجدول مرتبات شهري أغسطس وسبتمبر، بالإضافة إلى تأخيرات المستحقات للموظفين في الدولة.

ونرصد في التقرير التالي موعد مرتبات شهر يوليو 2023:

موعد مرتبات شهر يوليو 2023

طلبت وزارة المالية من الموظفين في الجهاز الإداري للدولة تفادي التزاحم عند استخدام ماكينات الصراف الآلي، وذلك لأنه سيتم توفير المرتبات في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.

وسوف تبدأ الوزارة في صرف مرتبات شهر يوليو 2023 اعتبارًا من يوم الأحد 23 يوليو، بينما سيتم صرف متأخرات شهر يونيو خلال أيام الأحد والإثنين والثلاثاء. وسوف يتم صرف مستحقات الموظفين بماكينات الصراف الآلي وفقًا للمواعيد المحددة في المنظومة المالية الإلكترونية خلال أيام 9 و10 و11 من نفس الشهر.

موعد استلام مرتبات شهر يوليو 2023

ويبدأ الموظفون في استلام مرتبات شهر يوليو 2023 ابتداءً من الأحد 23 يوليو 2023، وهو يوم الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو.

ويتضمن جدول صرف المرتبات لهذا الشهر التالي:

- الأحد 23 يوليو 2023 هو بداية صرف المرتبات.

- الإثنين 24 يوليو 2023 هو اليوم الثاني لصرف المرتبات.

- الثلاثاء 25 يوليو 2023 هو اليوم الثالث لصرف المرتبات.

- الأربعاء 26 يوليو 2023 هو اليوم الرابع لصرف المرتبات.

- الخميس 27 يوليو 2023 هو آخر يوم لصرف مرتبات شهر يوليو 2023.

جدول مرتبات شهر يوليو 2023 بعد الزيادة

وفي ذات السياق، ننشر جدول مرتبات شهر يوليو 2023 بعد الزيادة، والذي جاء كالتالي:

يتم تحديد الأجر بناءً على الدرجة الوظيفية، حيث يتقاضى المدير العام أو ما يعادله مبلغ 7000 جنيه، ويحصل حاملي درجة الدكتوراه على مبلغ 7000 جنيه، فيما يتقاضى حاملي درجة الماجستير مبلغ 6000 جنيه.

وتتراوح الأجور لدى الدرجات الأخرى بين 4000 جنيه لحاملي الدرجة الخامسة و8500 جنيه لحاملي الدرجة العالية.

يذكر أن أعلنت وزارة المالية عن مواعيد صرف رواتب العاملين في جميع الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها لشهور يوليو وأغسطس وسبتمبر.

وأوضح رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، طارق بسيوني، بياناً صادراً عن الوزارة، أنه سيتم صرف المتأخرات على مدار ثلاثة أيام من كل شهر.

وستصرف رواتب شهر يوليو في 23 يوليو، بينما ستصرف رواتب شهر أغسطس في 24 أغسطس، ورواتب شهر سبتمبر في 21 سبتمبر، وستتاح مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المحددة في المنظومة المالية الإلكترونية.