اقترب| موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2023 للمعلمين

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2023.. بعد إعلان وزارة المالية عن جدول صرف مرتبات شهر يوليو 2023، ارتفعت معدلات بحث الموظفين في القطاع الحكومي، حيث يتضمن الجدول مواعيد صرف مرتبات شهري أغسطس وسبتمبر، بالإضافة إلى المتأخرات.

“الدستور” يرصد في التقرير التالي موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2023..

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2023 للمعلمين

يبدأ صرف مرتبات شهر يوليو 2023 للموظفين في اليوم الذي يوافق ذكرى ثورة 23 يوليو، وهو الأحد الموافق 23 يوليو 2023، وفيما يلي جدول صرف مرتبات شهر يوليو 2023:

- بداية صرف مرتبات شهر يوليو 2023: الأحد 23 يوليو 2023.

- ثاني أيام صرف مرتبات شهر يوليو 2023: الاثنين 24 يوليو 2023.

- ثالث أيام صرف مرتبات شهر يوليو 2023: الثلاثاء 25 يوليو 2023.

- رابع أيام صرف مرتبات شهر يوليو 2023: الأربعاء 26 يوليو 2023.

- آخر أيام صرف مرتبات شهر يوليو 2023: الخميس 27 يوليو 2023.

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2023.. موعد صرف المتأخرات



سيتم صرف المرتبات المتأخرة للموظفين في يوليو 2023، حيث أعلن طارق بسيوني، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، أنه سيتم البدء في صرف المرتبات يوم 23 يوليو، وستشمل المتأخرات أيام 9، 10، 11 من نفس الشهر.

كان الدكتور «محمد معيط»، وزير المالية، قد أعلن في وقتٍ لاحق، أن حركة الترقيات لجميع الدرجات المستحقة يتم تنفيذها في شهر يوليو الجاري، حيث يستطيع جميع العاملين المستحقين للترقيات الجديدة حساب قيمة الحد الأدنى لمرتبات شهر يوليو 2023 بعد الزيادة الجديدة في حال حصولهم على ترقية يوليو وفقًا للآتي:

الدرجة الوظيفية

قيمة المرتب بعد الزيادة المرتبات

مرتبات موظف الدرجة العالية

8500 جنيه

مرتبات موظف المدير العام

7000 جنيه

مرتبات موظف الدرجة الأولى

6500 جنيه

مرتبات موظف الدرجة الثانية

5500 جنيه

مرتبات موظف الدرجة الثالثة

5000 جنيه

مرتبات موظف الدرجة الرابعة

4500 جنيه

مرتبات موظف الدرجة الخامسة

4000 جنيه

مرتبات موظف الدرجة السادسة

3500 جنيه

مرتبات موظف حاملي الماجستير

6000 جنيه

مرتبات موظف حاملي الدكتوراه

7000 جنيه

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2023.. الترقيات

الجدير بالذكر أن أعلن وزير المالية، الدكتور محمد معيط، أن حركة الترقيات لجميع الدرجات المستحقة ستتم تنفيذها في شهر يوليو الجاري، وبالتالي يمكن للعاملين المستحقين للترقية حساب قيمة الحد الأدنى لمرتبات شهر يوليو 2023 بعد الزيادة الجديدة.

وفيما يلي جدول بقيم المرتبات بعد الزيادة لكل درجة وظيفية:



- موظف الدرجة العالية: 8500 جنيه.

- مدير عام: 7000 جنيه.

- موظف الدرجة الأولى: 6500 جنيه.

- موظف الدرجة الثانية: 5500 جنيه.

- موظف الدرجة الثالثة: 5000 جنيه.

- موظف الدرجة الرابعة: 4500 جنيه.

- موظف الدرجة الخامسة: 4000 جنيه.

- موظف الدرجة السادسة: 3500 جنيه.

- حامل الماجستير: 6000 جنيه.

- حامل الدكتوراه: 7000 جنيه.

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