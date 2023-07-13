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الخميس 13 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2023 للمعلمين

مرتبات
مرتبات

يبحث كثير من الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة على جوجل عن موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2023 للمعلمين، لمعرفة موعد صرف المرتبات والحصول على الخدمات البنكية المتعددة.

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2023 للمعلمين

وفي هذه السطور يرصد “الدستور” بالتفاصيل المعلومات الكاملة عن موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2023 للمعلمين، والتي تصرف خلال 3 أيام 25 و26 و27 يوليو بحسب جدول صرف مرتبات العاملين بالدولة.

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2023

من المقرر أن يتم صرف مرتبات شهر يوليو لعام 2023، بداية من يوم الأحد الموافق يوم  23 يوليو وتستمر إلى يوم الخميس 27 يوليو 2023، بينما ستصرف متأخرات شهر يونيو خلال أيام (الأحد والاثنين والثلاثاء)، وسيوافق أيام 9 و10 و11 من الشهر نفسه، على أن ستبدأ إتاحة مستحقات العاملين بماكينات الصراف الآلي طبق المواعيد المعلنة في المنظومة المالية الإلكترونية.

جدول مرتبات شهر يوليو 2023 بعد الزيادة

ستحصل الدرجة العالية أو ما يعادلها مبلغ 8500 جنيه.

ستتقاضى المدير العام أو ما يعادله قيمة 7000 جنيه.

ستحصل الدرجة الأولى أو ما يعادلها قيمة 6500 جنيه.

ستتقاضى الدرجة الثانية أو ما يعادلها مبلغ 5500 جنيه.

ستحصل الدرجة الثالثة أو ما يعادلها مبلغ 5000 جنيه.

ستتقاضى الدرجة الرابعة أو ما يعادلها قيمة 4500 جنيه.

ستحصل الدرجة الخامسة أو ما يعادلها قيمة 4000 جنيه.

ستتقاضى الدرجة السادسة أو ما يعادلها مبلغ 3500 جنيه.

سيحصل حاملي درجة الماجستير مبلغ 6000 جنيه، بينما سيتقاضى حاملي درجة الدكتوراة مبلغ 7000 جنيه.

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2023 للمعلمين

أهابت وزارة المالية العاملين بالجهاز الإداري للدولة عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.

لأصحاب الرواتب الشهرية.. موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2023

وتابعت الوزارة أنه تم تحديد عدة أيام بكل شهر لصرف رواتب العاملين بالدولة وما في حكمها وما يتقاضونه، و٣ أيام من كل شهر لصرف متأخرات مستحقات العاملين، مع مراعاة أيام الإجازات والعطلات الرسمية، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

مواعيد صرف مرتبات شهر يوليو 2023

تتيح وزارة المالية نحو 33 جهة ووزارة وهيئة حكومية بداية من الاحد 23 يوليو 2023 على أن يستمر لمدة 5  ايام متتالية صرف مرتبات يوليو 2023 خلال أيام 23   و24 و25 و 26 و27 من نفس الشهر .

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