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الخميس 13 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

لأصحاب الرواتب الشهرية.. موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2023

صرف مرتبات
صرف مرتبات

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2023 من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل، ويستعرض “الدستور” خلال القرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر .

مواعيد صرف مرتبات شهر يوليو 2023

أعلنت وزارة  المالية رسميًا من خلال ما نشرته على موقعها الإلكترونى موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2023  لجميع العاملين بالدولة والقطاعات الحكومية والمصالح الحكومية والوزرات.

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2023

الأحد 23 يوليو 

أكدت وزارة المالية من خلال منشور لها عن موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2023 لجميع العاملين بالدولة والقطاعات والمصالح الحكومية والوزرات هو يوم الأحد 23 يوليو احتفالا بذكرى ثورة يوليو المجيدة.

وأكدت وزارة المالية من خلال منشور لها أنه سوف يستمر صرف المرتبات بداية من الأحد الموافق 23 يوليو وحتى وحتى الخميس الموافق 27 يوليو 2023.

تعرف على جدول مرتبات شهر يوليو 2023 بعد الزيادة حسب مانشره الموقع  الإلكترونى لوزارة المالية

الدرجة العالية:

الدرجة العالية أو ما يعادلها مبلغ 8500 جنيه.

المدير العام:

تتقاضى المدير العام أو ما يعادله قيمة 7000 جنيه.

الدرجة الأولى:

تحصل الدرجة الأولى أو ما يعادلها قيمة 6500 جنيه.

الدرجة الثانية:

تتقاضى الدرجة الثانية أو ما يعادلها مبلغ 5500 جنيه.

موظفو الدرجة الثالثة

تحصل الدرجة الثالثة أو ما يعادلها مبلغ 5000 جنيه.

الدرجة الرابعة

تتقاضى الدرجة الرابعة أو ما يعادلها قيمة 4500 جنيه.

الدرجة الخامسة

تحصل الدرجة الخامسة أو ما يعادلها قيمة 4000 جنيه.

الدرجة السادسة

تتقاضى الدرجة السادسة أو ما يعادلها مبلغ 3500 جنيه.

أصحاب الماجستير

يحصل حاملو درجة الماجستير مبلغ 6000 جنيهز

حملة شهادة الدكتوراه 

 يتقاضى حاملو درجة الدكتوراه مبلغ 7000 جنيها

موعد صرف مرتبات متآخرات شهر يونيو 2023

نشر الموقع الإلكترونى لوزارة المالية موعد صرف متأخرات شهر يونيو، حيث حددت أيام الأحد والإثنين والثلاثاء الموافقين أيام 9 و10 و11 من يوليو.

لأصحاب الرواتب الشهرية موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2023 وزارة المالية جدول مرتبات شهر يوليو 2023 بعد الزيادة موعد صرف مرتبات متآخرات شهر يونيو 2023

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