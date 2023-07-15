ads
السبت 15 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2023 للعاملين بوزارة التعليم

مرتبات
مرتبات

زادت عمليات البحث علي محرك البحث الشهير جوجل عن موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2023 للعاملين بوزارة التعليم، خلال الساعات القليلة الماضية.

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2023 للعاملين بوزارة التعليم

وفي هذه السطور يرصد “الدستور” بالتفاصيل المعلومات الكاملة عن موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2023 للعاملين بوزارة التعليم، وجدول صرف مرتبات شهر يوليو ٢٠٢٣.

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2023

وأعلنت وزارة المالية، عن بدأ صرف مرتبات شهر يوليو لعام 2023، بداية من يوم السبت الموافق يوم  23 يوليو 2023، بينما ستصرف متأخرات شهر يونيو خلال أيام (الأحد والاثنين والثلاثاء)، وسيوافق أيام 9 و10 و11 من الشهر ذاته، على أن ستبدأ إتاحة مستحقات العاملين بماكينات الصراف الآلي طبق المواعيد المعلنة في المنظومة المالية الإلكترونية.

جدول مرتبات شهر يوليو 2023 بعد الزيادة

سوف تحصل الدرجة العالية أو ما يعادلها مبلغ 8500 جنيه.

ستتقاضى المدير العام أو ما يعادله قيمة 7000 جنيه.

ستحصل الدرجة الأولى أو ما يعادلها قيمة 6500 جنيه.

ستتقاضى الدرجة الثانية أو ما يعادلها مبلغ 5500 جنيه.

ستحصل الدرجة الثالثة أو ما يعادلها مبلغ 5000 جنيه.

ستتقاضى الدرجة الرابعة أو ما يعادلها قيمة 4500 جنيه.

ستحصل الدرجة الخامسة أو ما يعادلها قيمة 4000 جنيه.

ستتقاضى الدرجة السادسة أو ما يعادلها مبلغ 3500 جنيه.

سيحصل حاملي درجة الماجستير مبلغ 6000 جنيه، بينما سيتقاضى حاملي درجة الدكتوراة مبلغ 7000 جنيها.

موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2023

من المقرر أيضًا أن يتم صرف مرتبات شهر أغسطس 2023، ابتداءً من يوم الخميس 24 من الشهر ذاته ولمدة 5 أيام حتي يوم 30 اغسطس المقبل، في حين يتم صرف المتأخرات سيكون خلال أيام 9 و10 و11 أغسطس 2023.

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2023

أهابت وزارة المالية العاملين بالجهاز الإداري للدولة عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2023 للمعلمين

وتابعت الوزارة أنه تم تحديد عدة أيام بكل شهر لصرف رواتب العاملين بالدولة وما في حكمها وما يتقاضونه، و٣ أيام من كل شهر لصرف متأخرات مستحقات العاملين، مع مراعاة أيام الإجازات والعطلات الرسمية، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

مواعيد صرف مرتبات شهر يوليو 2023

تتيح وزارة المالية نحو 33 جهة ووزارة وهيئة حكومية بداية من السبت 23 يوليو 2023 على أن يستمر لمدة 5 أيام متتالية صرف مرتبات يوليو 2023 خلال أيام 23 و24 و25 و26 و27 من نفس الشهر.

موعد صرف مرتبات شهر يوليو صرف مرتبات شهر يوليو وزارة التعليم موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2023 جدول مرتبات شهر يوليو 2023 بعد الزيادة موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2023

الأكثر قراءة

وفاة العروس ضحية "نزيف ليلة الدخلة" فى الدقهلية

"حاميها حراميها".. كواليس 60 ساعة من ملاحقة سارقى فيلا توفيق عكاشة

تأجيل استئناف شيرين على تغريمها 5 ملايين جنيه

هاني رمزي يعود للسينما بفيلم جديد ويرد على شائعات الجماعة الإرهابية

تصادم 4 سيارات أعلى كوبرى كفر الجزار فى بنها

شروط الأهلى لرحيل أحمد قندوسى عن الفريق فى الانتقالات الحالية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

جريمة رياضية فى حق الدولة المصرية!

مؤمن المحمدي

منتخب مصر

محمد عبدالعزيز

يا طلاب الثانوية.. هل أفادتكم التجربة شيئًا؟

د.كريمة الحفناوى

الحوار العربى – الأوروبى حول الدين والمجتمع المدنى

خالد حريب

مؤتمر دول الجوار السودانى.. طموح وتفاؤل

لواء. محسن الفحام

سوداننا العزيز

علي سعدة

الإصرار على النجاح

د. منى حلمى

الشريفات العفيفات

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

السويد تسمح بحرق التوراة غدًا.. هكذا تتعامل إسرائيل

نواب أمريكيون يقاطعون خطاب هرتسوج أمام الكونجرس احتجاجًا على انتهاكات إسرائيل

"الحرب الأخيرة".. كيف تستعد إسرائيل للتصعيد المحتمل مع "حزب الله"؟