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الإثنين 17 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

موعد نزول مرتبات شهر يوليو وأغسطس 2023 لموظفي القطاع الحكومي

مرتبات
مرتبات

يبحث كثير من الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة عبر الانترنت على محرك البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية عن موعد نزول مرتبات شهر يوليو 2023.

موعد نزول مرتبات شهر يوليو 2023

وفي هذه السطور يرصد “الدستور” بالتفاصيل المعلومات الكاملة عن موعد نزول مرتبات شهر يوليو 2023، وجدول صرف المرتبات خلال نفس الشهر.

وأهابت وزارة المالية العاملين بالجهاز الإداري للدولة عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.

وتبدأ وزارة المالية في إتاحة مرتبات شهر يوليو  2023، لعمليات الصرف اعتبارا من يوم الاحد 23 يوليو 2023، بينما ستصرف متأخرات شهر يونيو خلال أيام (الأحد والاثنين والثلاثاء)، وسيوافق أيام 9 و10 و11 من الشهر ذاته، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين بماكينات الصراف الآلي طبق المواعيد المعلنة في المنظومة المالية الإلكترونية.

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2023 للعاملين بوزارة التعليم

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2023 للمعلمين

جدول مرتبات شهر يوليو 2023 بعد الزيادة


سوف تحصل الدرجة العالية أو ما يعادلها مبلغ 8500 جنيه.

ستتقاضى المدير العام أو ما يعادله قيمة 7000 جنيه.

ستحصل الدرجة الأولى أو ما يعادلها قيمة 6500 جنيه.

ستتقاضى الدرجة الثانية أو ما يعادلها مبلغ 5500 جنيه.

ستحصل الدرجة الثالثة أو ما يعادلها مبلغ 5000 جنيه.

ستتقاضى الدرجة الرابعة أو ما يعادلها قيمة 4500 جنيه.

ستحصل الدرجة الخامسة أو ما يعادلها قيمة 4000 جنيه.

ستتقاضى الدرجة السادسة أو ما يعادلها مبلغ 3500 جنيه.

سيحصل حاملي درجة الماجستير مبلغ 6000 جنيه، بينما سيتقاضى حاملي درجة الدكتوراة مبلغ 7000 جنيها.

موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2023

من المقرر أيضًا أن يتم صرف مرتبات شهر أغسطس 2023، ابتداءً اعتبارا من يوم الخميس 24 من الشهر ذاته ولمدة 5 أيام حتي يوم 30 أغسطس المقبل، في حين يتم صرف المتأخرات سيكون خلال أيام 9 و10 و11 أغسطس 2023.

وتابعت الوزارة أنه تم تحديد عدة أيام بكل شهر لصرف رواتب العاملين بالدولة وما في حكمها وما يتقاضونه، و٣ أيام من كل شهر لصرف متأخرات مستحقات العاملين، مع مراعاة أيام الإجازات والعطلات الرسمية، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

مواعيد صرف مرتبات شهر يوليو 2023

تتيح وزارة المالية نحو 33 جهة ووزارة وهيئة حكومية بداية من السبت 23 يوليو 2023 على أن يستمر لمدة 5 أيام متتالية صرف مرتبات يوليو 2023 خلال أيام 23 و24 و25 و26 و27 من نفس الشهر.

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