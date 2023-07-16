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الأحد 16 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تنسيق كلية الفنون الجميلة للعام الدراسي الجديد 2023 (تفاصيل)

تنسيق الجامعات 2023
تنسيق الجامعات 2023

يبحث الكثير من طلاب الثانوية العامة 2023، تنسيق كلية الفنون الجميلة للعام الدراسي الجديد 2023، حيث بدأت اختبارات القدرات لكليات الفنون الجميلة لطلاب الثانويه العامه أمس السبت ١٥ يوليو وتستمر حتى يوم الخميس المقبل الموافق 20 يوليو الجاري.

تنسيق كلية الفنون الجميلة للعام الدراسي الجديد 2023 

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أوضحت وزارة التعليم العالي أماكن أداء اختبارات القدرات 2023 لكلية الفنون الجميلة وفقًا للآتي:

- محافظات القاهرة – الجيزة – القليوبية- الفيوم: طلاب هذه المحافظات يؤدون اختبارات القدرات 2023 في كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان بالزمالك.

- محافظات الإسكندرية – البحيرة – مطروح: يؤدي طلاب هذه المحافظات اختبارات القدرات 2023 في كلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية.

- محافظتى بني سويف- المنيا: طلاب هذه المحافظات يؤدون اختبارات القدرات 2023 في كلية الفنون الجميلة جامعة المنيا.

محافظات «قنا – أسوان- الأقصر- البحر الأحمر» اختبارات القدرات في كلية الفنون الجميلة (فنون) بالأقصر، أما طلاب محافظات «أسيوط – الوادى الجديد – سوهاج» يؤدون اختبارات بكلية الفنون الجميلة (فنون) بأسيوط.

أما طلاب محافظات «الشرقية – الإسماعيلية – السويس – دمياط– الدقهلية – بورسعيد – شمال سيناء – جنوب سيناء– كفر الشيخ – الغربية – المنوفية» يؤدون اختبارات القدرات كلية الفنون الجميلة جامعة المنصورة.

الأوراق المطلوبة لأداء اختبارات القدرات لكليات الفنون الجميلة 2023

- استمارة التسجيل من موقع التنسيق.

- رقم الجلوس وصورة منه.

- صورة شخصية.

- إيصال فوري بتسديد رسوم الاختبار.

- صور بطاقة الرقم القومي.

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