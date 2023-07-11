مميزات برامج كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان
أعلنت جامعة حلوان عن مميزات برامج كلية الفنون الجميلة للعام الدراسي 2023
التصميم المعمارى والعمرانى المستدام
Sustainable Architecture and Urban Design
التصميم الجرافيكى
Graphic design
الرسوم المتحركة والوسائط المتعددة
Animation and multimedia
تصميم العمارة الداخلية
Interior Architecture Design
مميزات البرامج:-
▪️ التدريس باستخدام التطبيقات والبرمجيات الخاصة بالتصميم بشكل أساسي إلى جانب التقنيات اليدوية.
▪️التدريب الميدانى إلزامى كشرط تخرج، لتدريب الطلاب بشكل مباشر والاحتكاك بسوق العمل.
▪️يلتحق خريج برنامج التصميم المعمارى والعمرانى المستدام بنقابة المهندسين فور التخرج.
▪️يلتحق خريج برنامجى التصميم الجرافيكى والرسوم المتحركة والوسائط المتعددة بنقابة الفنانين التشكيليين، ومتاح لخريجي برنامج الرسوم المتحركة الاشتراك بنقابة فنانى التحريك.