ads
الثلاثاء 11 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مميزات برامج كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أعلنت جامعة حلوان عن مميزات برامج كلية الفنون الجميلة للعام الدراسي 2023

التصميم المعمارى والعمرانى المستدام 
Sustainable Architecture and Urban Design

التصميم الجرافيكى 
Graphic design

الرسوم المتحركة والوسائط المتعددة 
Animation and multimedia
تصميم العمارة الداخلية 
Interior Architecture Design 
مميزات البرامج:-

▪️ التدريس باستخدام التطبيقات والبرمجيات الخاصة بالتصميم بشكل أساسي إلى جانب التقنيات اليدوية.
▪️التدريب الميدانى إلزامى كشرط تخرج، لتدريب الطلاب بشكل مباشر والاحتكاك بسوق العمل.
▪️يلتحق خريج برنامج التصميم المعمارى والعمرانى المستدام بنقابة المهندسين فور التخرج.
▪️يلتحق خريج برنامجى التصميم الجرافيكى والرسوم المتحركة والوسائط المتعددة بنقابة الفنانين التشكيليين، ومتاح لخريجي برنامج الرسوم المتحركة الاشتراك بنقابة فنانى التحريك.

البرمجيات التصميم المعماري الفنانين التشكيلين الفنون الجميلة كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان كلية الفنون الجميلة

الأكثر قراءة

الجثمان سبح عكس التيار.. كواليس انتشال "غريق كليوباترا" (صور)

"كان سكران".. السجن 3 سنوات لنجل مطرب قتل طفلا بالإسكندرية

"1000 يوم فى 1000 صورة" تبرز جهود ومراحل تطور مشروع الـ1.5 مليون فدان

موعد إجازة ثورة 23 يوليو 2023

"الدستور" ترصد لحظة انتشال طفل غرق بشاطئ بورسعيد (صور)

أول تحرك من الزمالك لإنهاء قضية سبورتنج لشبونة وشيكابالا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

أكاذيب الإخوان وبريطانيا.. من ثوابت التاريخ

القس رأفت رؤوف الجاولي

الصدق التام

حسين دعسة

هل صحيح أن "حلف شمال الأطلسى".. ما زال الأقوى؟!

وائل لطفي

لعنة عبادة الماضى

منى رجب

البنات المصريات قادمات

عبدالوهاب داود

كلهم يريدون الجوائز.. ولا أحد يريد أن يكتب

ماجد حبته

قمة الناتو.. قمة الرعب!

محمود خليل

تحويشة العمر

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

خارجية فلسطين تطالب بتدويل الصراع وإجبار إسرائيل على إنهاء الاحتلال

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى

نادى الأسير الفلسطينى: تفاقم معاناة أسرى "النقب" بسبب الاكتظاظ