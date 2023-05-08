كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان تنظم معرض ملابس للطلاب

نظمت كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان معرض ملابس للطلاب بالتعاون مع جمعية الحياة الكريمة، في إطار التأكيد على أهمية الدور المجتمعي لجامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل ودعمها للطلاب بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات غير الهادفة للربح.

ضم المعرض العديد من المعروضات المختلفة من ملابس وأحذية والمشغولات الجلدية وغيرها، والتي لاقت إقبالا شديدًا، كما تم توزيع عدد من الهدايا خلال المعرض.

وأكد الدكتور عمرو سامي عميد كلية الفنون الجميلة- في تصريح له اليوم- أن مثل هذه الأنشطة تساهم في رفع روح الولاء والانتماء لدى الطلاب لكليتهم وجامعتهم الأم التي تحرص بشكل دوري على مصالحهم.

شارك في الافتتاح الدكتور عمرو سامي عميد الكلية، والدكتورة أمنية يحيى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد حسني رضوان وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة فاطمة عبد الرحمن وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور طاهر عبد العظيم، وبمشاركة أعضاء مجلس إدارة جمعية الحياة الكريمة والقائمين على أعمال المعرض.

جامعة حلوان

جامعة حلوان

جامعة حلوان

جامعة حلوان