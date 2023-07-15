أخبار الظهيرة| فعاليات اليوم الثالث من مهرجان العلمين.. ومنخفض الهند الموسمي يضرب البلاد

شهدت الساعات القليلة الماضية تداول مجموعة من الأخبار السياسية، والاجتماعية والرياضية، ويرصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "أخبار الظهيرة".

بث مباشر.. فعاليات اليوم الثالث من مهرجان العلمين الجديدة

تُقدم "الدستور"، بثًا مباشرًا، لفعاليات اليوم الثالث من مهرجان العلمين الجديدة، إذ يشهد فعاليات فنية ورياضية وترفيهية.. للمزيد اضغط هنا.

"إكسترا نيوز": على الحجار ومدحت صالح ضمن قائمة مطربى مهرجان العلمين

استعرضت الإعلامية سارة سراج أبرز الفعاليات الفنية لمهرجان العلمين الجديدة، مؤكدة أن الفنانين علي الحجار، ومدحت صالح، انضما لقائمة المطربين لمهرجان العلمين الجديدة.. للمزيد اضغط هنا.

طقس شديد الحرارة.. منخفض الهند الموسمى يضرب البلاد الأسبوع الجارى

كشفت الدكتورة منار غانم عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم على أغلب أنحاء الجمهورية، مفسرة سبب كثافة الشبورة المائية الصباحية بامتداد مرتفع جوي موجود في طبقات الجو العليا.. للمزيد اضغط هنا.

مصرع وإصابة 3 أشخاص في حادثي سير بالبحيرة

لقي شخص مصرعه اليوم السبت، وإصابة 2 آخرين بكسور وكدمات في حادثي سير بمركز وادي النطرون بالبحيرة.. للمزيد اضغط هنا.

كولر يضغط بـ"المزايا" للتعاقد مع البرازيلي سوزا.. وهذه آخر تطورات الصفقة

طلب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول بالأهلي، من محمود الخطيب، رئيس النادي، بشكل رسمي، ضم المهاجم البرازيلي جوستافو هينريك سوزا مهاجم فريق جينوبك الكوري الجنوبي في الميركاتو الصيفي الجاري.. للمزيد اضغط هنا.

تقرير كندي: مصر من أفضل 10 وجهات سياحية عالمية للمتقاعدين

دعا موقع" ذا ترافل" الكندي والمعني بشؤون السياحة والسفر، محبي السفر حول العالم وتحديدا ممن أحيلوا إلى التقاعد لزيارة مصر، واصفًا إياها بأنها من أفضل الوجهات السياحية في العالم لقضاء التقاعد.. للمزيد اضغط هنا.