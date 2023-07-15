تقرير كندى: مصر من أفضل 10 وجهات سياحية عالمية للمتقاعدين

دعا موقع "ذا ترافل" الكندي والمعني بشئون السياحة والسفر، محبي السفر حول العالم وتحديدًا ممن أحيلوا إلى التقاعد لزيارة مصر، واصفًا إياها بأنها من أفضل الوجهات السياحية في العالم لقضاء التقاعد.

زيارة مصر

وقال الموقع إن مصر واحدة من الدول الأولى سياحيًا، وتشتهر بأنها مهد الحضارة وواحدة من أكثر الدول زيارة في القارة الإفريقية.

وتابع أن الرحلة إلى مصر بعد التقاعد هي فرصة لمشاهدة المعالم السياحية المشهورة عالميًا مثل أهرامات مصر العظيمة وأبوالهول بالجيزة ونهر النيل ووادي الملوك، مشيرًا إلى أن قائمة الأماكن الممكن زيارتها في مصر لا حصر لها.

وقال الموقع إن من أشهر أماكن الجذب السياحي في مصر على الإطلاق، الهرم الأكبر بالجيزة، الإسكندرية، المتحف المصري بالقاهرة والأقصر.

مصر السياحية

هذا وأشاد موقع "ترافل نوار" الدولي المتخصص في السفر والسياحة، بمكانة مصر السياحية بين دول العالم، لا سيما مع استقبال مصر لأكثر من 7 ملايين زائر وذلك خلال النصف الأول من العام الحالي 2023، معتبرًا مصر وجهة سياحية ما زالت تجذب السياح من حول العالم.

وقال الموقع العالمي إن مصر تعتمد بشكل كبير على صناعة السياحة، كان لكل من جائحة كورونا والصراع الروسي الأوكراني تأثير سلبي على الصناعة، ولكن رغم ذلك استطاعت مصر أن تجذب المزيد من السياح من حول العالم، لما تحتويه من معالم أثرية والشواطئ الخلابة والمدن النابضة بالحياة مثل القاهرة والأقصر.