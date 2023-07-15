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السبت 15 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"إكسترا نيوز": على الحجار ومدحت صالح ضمن قائمة مطربى مهرجان العلمين

علي الحجار ومدحت
علي الحجار ومدحت صالح

استعرضت الإعلامية سارة سراج أبرز الفعاليات الفنية لمهرجان العلمين الجديدة، مؤكدة أن الفنانين علي الحجار ومدحت صالح انضما لقائمة المطربين لمهرجان العلمين الجديدة.

وأشارت إلى أن فرقة "كايروكي" ستكون من ضمن مقدمي حفلات مهرجان العلمين الجديدة، علاوة على حفلات أخرى يقدمها كل من الفنان تامر حسني، وراغب علامة، ونانسي عجرم، وإليسا.

ويضم مهرجان العلمين ضمن فعالياته 12 نشاطًا رياضيًا وترفيهيًا، وهي: عرض أزياء عالمي يضم أفضل 10 مصممي أزياء في الوطن العربي، حفلات لفنانين محليين وعرب ودوليين، بطولة لكرة القدم الشاطئية يشارك بها أكثر من 40 نجمًا في مختلف المجالات، بطولة ترايثلون سباق ثلاثي، بطولة بادل عالمية دولية، عروض للطائرات RC، بطولة للتجديف، سباق للسيارات، تحدي جيت سكي JET SKIS CHALLENGE، موكب الفراعنة للسيارات وهو الحدث الذي سوف يضم 100 سيارة فارهة تجوب شوارع مصر من سفاجا إلى العلمين الجديدة.

مدحت صالح علي الحجار اكسترا نيوز العلمين الجديدة مهرجان العلمين الجديدة

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