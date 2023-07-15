طقس شديد الحرارة.. منخفض الهند الموسمى يضرب البلاد الأسبوع الجارى

كشفت الدكتورة منار غانم عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم على أغلب أنحاء الجمهورية، مفسرة سبب كثافة الشبورة المائية الصباحية بامتداد مرتفع جوي موجود في طبقات الجو العليا، وارتفاع نسبة الرطوبة، وهدوء نسبي في نشاط الرياح.

وأضافت "غانم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح"، المذاع على قناة "دي إم سي"، أنه بدءًا من اليوم سيكون هناك المزيد من ارتفاع درجات الحرارة، في معظم أنحاء الجمهورية، خاصة المحافظات الجنوبية، يصاحبها ارتفاع في نسب الرطوبة في طبقات الجو.

ولفتت إلى أن البلاد تتأثر بمنخفض الهند الموسمي، تصاحبه كتل هوائية تأتي معظمها من على البحر المتوسط، محملة ببخار الماء، وبالتالي يؤدي لارتفاع درجات الحرارة، ونسب الرطوبة وخاصة المدن الساحلية المطلة على البحر المتوسط.

وأوضحت أن متوسط درجات الحرارة خلال الأسبوع الحالي أعلى من سابقتها بالأسبوع الماضي، إذ تتراوح درجات الحرارة بين الـ37 و38 درجة مئوية، علاوة على ارتفاع نسب الرطوبة التي تزيد من قيمة درجات الحرارة حتى 3 درجات مئوية، فيما قد تصل إلى 44 درجة بالمحافظات الجنوبية.

وتابعت: "الأجواء شديدة الحرارة رطبة نهارًا على أغلب أنحاء الجمهورية، معتدلة فترات الليل في أغلب الأنحاء"، ونصحت بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس في فترة الظهيرة تحديدًا، مؤكدة أن درجات الحرارة التي يتم تسجيلها في هذه الفترة أعلى من معدلاتها الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام.