مصرع وإصابة 3 أشخاص في حادثي سير بالبحيرة

لقي شخص مصرعه اليوم السبت، وإصابة 2 آخرين بكسور وكدمات في حادثي سير بمركز وادي النطرون بالبحيرة.

تبين مصرع "م.ح " 35 مقيم المنوفية، إثر اشتعال النيران داخل سيارة ملاكى على طريق الضبعة وادي-النطرون، وتم نقل جثة المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى وادى النطرون تحت تصرف النيابة العامة.

كما أصيب شخصين بكدمات وجروح مختلفة بأنحاء الجسم إثر وقوع حادث تصادم سيارتين ملاكي دائرة مركز وادى النطرون، وتم نقل المصابين إلى المستشفى المركزي لتقديم الرعاية الطبية.

وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، تمهيدا لإحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيق، ومعرفة ملابسات وأسباب تلك الحوادث.