بث مباشر.. فعاليات اليوم الثالث من مهرجان العلمين الجديدة

تُقدم "الدستور"، بثًا مباشرًا، لفعاليات اليوم الثالث من مهرجان العلمين الجديدة، إذ يشهد فعاليات فنية ورياضية وترفيهية.

مهرجان العلمين الجديدة

ويضم مهرجان العلمين ضمن فعالياته 12 نشاطًا بين الرياضي والترفيهي، وهي: عرض أزياء عالمي يضم أفضل 10 مصممي أزياء في الوطن العربي، حفلات لفنانين محليين وعرب ودوليين، بطولة لكرة القدم الشاطئية يشارك بها أكثر من 40 نجمًا في مختلف المجالات، بطولة ترايثلون سباق ثلاثي، بطولة بادل عالمية دولية، عروض للطائرات RC، بطولة للتجديف، سباق للسيارات، تحدي جيت سكي JET SKIS CHALLENGE، موكب الفراعنة للسيارات وهو الحدث الذي سوف يضم 100 سيارة فارهة تجوب شوارع مصر من سفاجا إلى العلمين الجديدة.