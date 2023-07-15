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السبت 15 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كولر يضغط بـ"المزايا" للتعاقد مع البرازيلي سوزا.. وهذه آخر تطورات الصفقة

سوزا
سوزا

طلب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول بالأهلي، من محمود الخطيب، رئيس النادي، بشكل رسمي، ضم المهاجم البرازيلي جوستافو هينريك سوزا مهاجم فريق جينوبك الكوري الجنوبي في الميركاتو الصيفي الجاري.

وكشف مصدر بالأهلي، أن كولر لديه تمسك واقتناع شديد بإمكانيات وقدرات البرازيلي جوستافو هينريك سوزا، وأنه قادر على علاج العقم التهديفي الذي يعاني منه الفريق مؤخراً.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن المدير الفني للأهلي عدد مميزات البرازيلي سوزا خلال جلسته مع "الخطيب"، أن اللاعب يجيد اللعب في أكثر من مركز بخط الهجوم والأطراف، بجانب قدرته العالية على إحراز الأهداف سواء بالرأس أو التسديدات من خارج منطقة الجزاء.

ونوه بأن جوستافو هينريك سوزا مهاجم فريق جينوبك الكوري الجنوبي كان مطلوبًا في النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، ولكن تعثرت الصفقة وتعرض البرازيلي برونو سافيو إلى اتهامات وانتقادات بالتسبب في إفساد الصفقة على القلعة الحمراء.

وأشار إلى أن أمير توفيق مدير التعاقدات بدأ في التفاوض مع وكيل اللاعب، بعد حصوله على موافقة الفريق الكوري الجنوبي بشأن بيع سوزا في الميركاتو الصيفي الجاري.

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