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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

موعد بدء الدراسة 2024 في المدارس والجامعات

الدراسة
الدراسة

تعلن وزارة التربية والتعليم عن موعد بدء الدراسة خلال أسابيع من الآن بعد أن تنتهي امتحانات الثانوية العامة الجارية الآن وينتهي معها العام الدراسي الجاري 2022-2023، وتستعرض “الدستور” في التقرير التالي توقعات موعد بدء الدراسة 2024 في المدارس والجامعات.

موعد بدء الدراسة 2024 بالمدارس

تحدد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موعد بدء الدراسة ضمن الخارطة الزمنية للعام الدراسي الجديد والتي تشمل على موعد بدء الدراسة وموعد انعقاد امتحانات الفصل الدراسي الأول، وموعد بداية إجازة منتصف العام وانتهائها، وعدد أيام الدراسة بالفصلين الدراسيين بدون الإجازات الرسمية، وموعد بداية الترم الثاني ونهايته . 

لطلبة المدارس والجامعات.. موعد بدأ العام الدراسى الجديد 2023/ 2024

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2023 والمستندات المطلوبة لتسجيل الطلاب المستجدين

ويتم إعلان هذه الخارطة في شهر يوليو أو أغسطس من كل عام، ومن المتوقع أن يكون موعد بدء الدراسة هذا العام في الاسبوع الرابع من شهر سبتمبر أو الأسبوع الأول من شهر أكتوبر كما حدث في العام الدراسي الجاري، حيث اتجهت وزارة التعليم إلى تأجيل الدراسة إلى الأول من أكتوبر بعد أن كانت في نهاية سبتمبر. 

موعد بداية الدراسة 2024 بالجامعات 

يحدد المجلس الأعلى للجامعات موعد بداية العام الدراسي الجديد خلال أسابيع بعد أن تنتهي جميع الجامعات من إعلان نتيجة الامتحانات لكافة الصفوف، وانتهاء أعمال مكاتب تنسيق الثانوية العامة والتي تبدأ فور إعلان نتيجة الثانوية العامة .

ومن المحتمل أن تكون بداية العام الدراسي الجديد في الأول من أكتوبر كما كانت في العام الدراسي الجاري، حتى يكون أمام الجامعات فرصة لتجهيز الجامعات في المحافظات المختلفة لبدء العام الجديد واستقبال الطلاب الجدد. 

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توقعات تنسيق الكليات 2023-2024.. تفاصيل

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