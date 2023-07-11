تعلن وزارة التربية والتعليم عن موعد بدء الدراسة خلال أسابيع من الآن بعد أن تنتهي امتحانات الثانوية العامة الجارية الآن وينتهي معها العام الدراسي الجاري 2022-2023، وتستعرض “الدستور” في التقرير التالي توقعات موعد بدء الدراسة 2024 في المدارس والجامعات.

موعد بدء الدراسة 2024 بالمدارس

تحدد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موعد بدء الدراسة ضمن الخارطة الزمنية للعام الدراسي الجديد والتي تشمل على موعد بدء الدراسة وموعد انعقاد امتحانات الفصل الدراسي الأول، وموعد بداية إجازة منتصف العام وانتهائها، وعدد أيام الدراسة بالفصلين الدراسيين بدون الإجازات الرسمية، وموعد بداية الترم الثاني ونهايته .

ويتم إعلان هذه الخارطة في شهر يوليو أو أغسطس من كل عام، ومن المتوقع أن يكون موعد بدء الدراسة هذا العام في الاسبوع الرابع من شهر سبتمبر أو الأسبوع الأول من شهر أكتوبر كما حدث في العام الدراسي الجاري، حيث اتجهت وزارة التعليم إلى تأجيل الدراسة إلى الأول من أكتوبر بعد أن كانت في نهاية سبتمبر.

موعد بداية الدراسة 2024 بالجامعات

يحدد المجلس الأعلى للجامعات موعد بداية العام الدراسي الجديد خلال أسابيع بعد أن تنتهي جميع الجامعات من إعلان نتيجة الامتحانات لكافة الصفوف، وانتهاء أعمال مكاتب تنسيق الثانوية العامة والتي تبدأ فور إعلان نتيجة الثانوية العامة .

ومن المحتمل أن تكون بداية العام الدراسي الجديد في الأول من أكتوبر كما كانت في العام الدراسي الجاري، حتى يكون أمام الجامعات فرصة لتجهيز الجامعات في المحافظات المختلفة لبدء العام الجديد واستقبال الطلاب الجدد.