موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2023 والإجازات المتبقية لنهاية العام

يزداد البحث لمعرفة عن اجازة رأس السنة الهجرية 2023 والتي تكون اجازة رسمية مدفوعة الأجر من الحكومة للقطاعات العاملة في الدولة.

إجازة رأس السنة الهجرية 2023

في التقرير التالي نوضح اجازة رأس السنة الهجرية 2023 والاجازات المنتظرة خلال شهر يوليو 2023 وباقي الاجازات المنتظرة خلال عام 2023.

من المتوقع أن يكون الأربعاء 19 يوليو 2023 اجازة رأس السنة الهجرية والذي يوافق هجريًا 1 محرم 1445

ومن المقرر أن تستطلع دار الإفتاء المصرية رؤية هلال شهر المحرم 1445 يوم الاثنين 17 يوليو 2023 الموافق هجريًا 29 ذي الحجة 1444، ، لتؤكد ثبوت غرة شهر محرم يوم الأربعاء 19 يوليو 2023 كأول أيام السنة الهجرية الجديدة.

ووفق بيان معهد البحوث الفلكية هلال شهر المحرم يولد مباشرة في تمام الساعة التاسعة و 33 دقيقة مساءَ بتوقيت القاهرة المحلي يوم 29 ذي الحجة 1444 هـ الموافق 17 يوليو الحالي.

وبعد الإعلان الرسمي من دار الافتاء المصرية عن غرة شهر محرم ورأس السنة الهجرية تعلن الحكومة الاجازة الرسمية لرأس السنة الهجرية ومن المتوقع أن يتم ترحيلها إلى نهاية الأسبوع بحيث تكون يوم الخميس وليس الاربعاء وذلك كما هو متبع في الاجازات السابقة.

الاجازات الرسمية في شهر يوليو 2023

ما زال يوجد اجازة رسمية خلال شهر يوليو وهو الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو 1952، والذي يوافق موعده لهذا العام الاحد 23 يوليو 2023.

العطلات الرسمية خلال شهر يوليو 2023

الجمعة 14 يوليو 2023

السبت 15 يوليو 2023

الجمعة 21 يوليو 2023

السبت 22 يوليو 2023

الجمعة 28 يوليو 2023

السبت 29 يوليو 2023

الاجازات الرسمية المتبقيى خلال عام 2023

الأربعاء 27 سبتمبر

عيد المولد النبوي الشريف

الجمعة 6 أكتوبر

عيد القوات المسلحة يوم 6 أكتوبر 1973