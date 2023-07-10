في إجازة الصيف.. 5 كتب عن أدب الرحلات تصدرت مؤشرات البحث

بالتزامن مع إجازة الصيف، تصدرت 5 كتب عن أدب الرحالة محركات البحث العالمية خلال هذه الساعات، حيث يرغب الكثير من المواطنين ومحبى القراءة في معرفة أشهر الكتب التي تتحدث عن الأماكن والرحلات من أجل اكتشاف قرى ومدن العالم بعاداتها وتقاليدها لدى محبى الرحلات.



"الدستور" ترصد خلال السطور القادمة أشهر 5 كتب عن أدب الرحالة

كتاب تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار

من تأليف الشهير الرحالة الأسطوري ابن بطوطة والذي قضى حوالي 30 عامًا من عمره في السفر والترحال في كل دول ومدن العالم على الرغم من مشقته خلال سفره إلا أنه استطاع أن ينقل كل ما عاش فيه حتى أنه نقل أحول البلاد وملوكها وشعبها ونسائها، ودونها عبر صفحاته.



وخلال صفحات الكتاب وصف الآثار والمعالم السياحية والأماكن والحضارات في ذلك الوقت، وقد اعتبر هذا الكتاب من أهم المراجع التاريخية على مر العصور.



كتاب حول العالم في 200 يوم

يعد من ضمن الكتب التي وجدت إقبالًا كبيرًا عليها من جانب جمهور القراء ومحبى القراءة، كتاب للكاتب والروائي الراحل أنيس منصور، حيث يعد الكتاب الأشهر في مجال أدب الرحلات، كتبه أنيس منصور في ستينيات القرن الماضي، ورصد فيه رحلاته وأسفاره لعدد من مدن العالم، خاصة مدن شرق آسيا من الهند واليابان حتى سنغافورة والفلبين.



وتطرق إلى ما شاهده في هذه البلدان من عادات وتقاليد غريبة، إلى جانب توثيق منصور لقاءاته مع الدالاي ما "تيزن غياستو" رئيس جمهورية التبت الذي كان قد حصل على جائزة نوبل للسلام في ذلك الوقت.

كتاب رحلة ابن فضلان إلى بلاد الترك والروس والصقالبة

هذا الكتاب من تأليف ابن فضلان أحمد بن فضلان بن العباس بن راشد، ويتحدث هذا الكتاب عن رحلة ابن فضلان إلى بلاد العجم والأتراك والصقالبة والبلاد الروسية والخزر.

وتحدث في هذا الكتاب حول علاقة العرب بالأمم الأخرى، وعن هجرة الأيدي العاملة لمراكز تركز الثروات من أجل الزهو الاقتصادي.



كتاب جنوبًا وشرقًا رحلات ورؤى

من تأليف محمد المخزنجي، حيث يتحدث المخزنجي من أفريقيا التي يعدها "الجوهرة المنسية"، يبدأ رحلاته متأملاً مستكشفًا تلك القارة السمراء الغنيّة بالمشاهدات والمعارف والخبرات التي يمكن أن يكتسبها كل زائر ومقيم.



حيث يبدأ المخزنجي من رأس الرجاء الصالح في جنوب أفريقيا، مرورًا بالهند، حتى يصل إلى الصين، ثم يعود مرة أخرى إلى تركيا، في رحلاتٍ شيقة، يرصد خلالها المخزنجي بأسلوبه الأدبي الشيق عددًا من الملاحظات والمشاهدات الفارقة، مؤكدًا أهمية اختياره الجنوب والشرق، وابتعاده عامدًا عن الغرام العربي بالغرب وثقافته وحضارته، باحثًا في بلدان المشرق عمّا يتماس معنا ثقافيًا وحضاريًا.

كتاب تخليص الإبريز في تلخيص باريز

من تأليف الكاتب الكبير رفاعة رافع الطهطاوي الذي يعتبر من أشهر الكتاب في العالم العربي وقد كلف بالإشراف على بعثة الطلبة في فرنسا وقد قام بتأليف هذا الكتاب في أثناء رحلته في فرنسا فقد كتب كلمة في كتابة تخيصا لكل ما عاش فيه ومن واقع حقيقي، واستطاع أن يوصف عاصمة الثقافة والخضارة باريس لينقل كل ما أعجبه خلال رحلته كما ينتقد كل ما لا يعجبه ليعقد مقارنة بين اثقافة المصرية والفرنسية في ذلك الوقت.