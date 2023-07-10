موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1444.. والاجازات المتبقية في 2023

يحصل المصريون على إجازة رأس السنة الهجرية في الأول من شهر محرم من كل عام، و تعتمدها الدولة كأجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وأيضًا للعاملين في القطاع الخاص، ولكن مع اتجاه مجلس الوزراء إلى ترحيل بعض الإجازات الرسمية زاد التساؤل عن موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2023، وهو ما تعرضه الدستور في التقرير التالي.

موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2023

توافق إجازة رأس السنة الهجرية 2023 1445 هجريًا الأول من شهر محرم يوم 19 يوليو الجاري، ومن المفترض وفقًا لقرار مجلس الوزراء بترحيل الاجازات الرسمية ليوم الخميس، أن يتم ترحيله إلى يوم الخميس الموافق 20 يوليو، وسيصدر مجلس الوزراء قرارا بتحديد موعد اجازة رأس السنة الهجرية قبل موعدها الرسمي بعدة أيام.

ويعود التقويم الهجري هو تقويم قمري يعتمد على دورة القمر لتحديد الأشهر، مكون من 12 شهرًا قمريًا في عام ذي 354 أو 355 يومًا، ويستخدمه المسلمون حاليًا خاصة في تحديد شهر رمضان، والأشهر الحُرُم، وأشهر الحج، والأعياد، وعدة الطلاق، وعدة الحامل، ودفع الزكاة.

وأنشأ التقويم الهجري الخليفه عمر بن الخطاب وجعل هجرة رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة في 12 ربیع الأول (21 سبتمبر عام 622 م) مرجعا لأول سنة فيه، وهذا هو سبب تسميته بالتقويم الهجريّ لكنه مركز أساسا على الميقات القمري الذي أمر الله في القرآن باتباعه.

الاجازات الرسمية المتبقية في 2023

وخلال 2023 هناك عدد من الإجازات الرسمية المتبقية فخلال يوليو الجاري هناك إجازة رسمية أخرى بخلاف إجازة رأس السنة الهجرية وهي إجازة ثورة 23 يوليو 1952 والتي توافق يوم الأحد 23 يوليو، ثم إجازة المولد النبوي الشريف والتي توافق يوم الأربعاء 27 سبتمبر، وإجازة يوم الجمعة 6 أكتوبر بمناسبة نصر أكتوبر وهو عيد القوات المسلحة (6 أكتوبر 1973).