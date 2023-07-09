هل رأس السنة الهجرية إجازة رسمية 2023؟ وحكم الاحتفال بها

يحتفل المسلمون بيوم رأس السنة الهجرية في الأول من شهر محرم حسب التقويم الهجري الذي وضعه عمر بن الخطاب وجعل هجرة رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة في 12 ربیع الأول (21 سبتمبر عام 622 م) مرجعا لأول سنة فيه.

وتعد رأس السنة الهجرية أجازة رسمية في مصر والدول العربية، وتعرض الدستور موعد إجازة رأس السنة الهجرية إجازة رسمية 2023، وهل الاحتفال بها جائز شرعًا.

موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1444

تعد رأس السنة الهجرية إجازة رسمية في مصر وتوافق هذا العام يوم الأربعاء الموافق 19 يوليو ، ومن الممكن أن يتم ترحيل الاجازة إلى يوم الخميس الموافق 20 يوليو ولكن يصدر بيان من مجلس الوزراء بيوم الاجازة الرسمية في رأس السنة الهجرية ، لتكون أجازة للعاملين في الجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص .

حكم الاحتفال بالعام الهجري الجديد 1444

قالت دار الافتاء المصرية على موقعها الإلكتروني في ردها على تساؤل عن ما حكم التهنئة بالعام الهجري، حيث يدعي البعض أن تبادل التهنئة بقدوم العام الهجري من البدع؛ لأن بداية العام ليست من الأعياد التي يُهنَّأ بها، وإنما هو شيء ابتدعه الناس؟

وقالت دار الافتاء إن تهنئة بقدوم العام الهجري مستحبة شرعًا؛ لما فيها من إحياء ذكرى هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصحابته رضي الله عنهم، وما فيها من معان سامية وعبر نافعة، وقد حث الشرع على تذكر أيام الله وما فيها من عبر ونعم، كما أنه بداية لعام جديد، وتجدد الأعوام على الناس من نعم الله عليهم التي تستحب التهنئة عليها.