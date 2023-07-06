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الخميس 06 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تعرف على موعد إجازة ثورة 23 يوليو للعاملين بالقطاع العام

الإجازات
الإجازات

موعد إجازة ثورة 23 يوليو للعاملين بالقطاع العام من ضمن الموضوعات الأكثر بحثاً عبر موقع “جوجل” من قبل المواطنين.

وتزداد عمليات البحث على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا من قبل الموظفين والعاملين بمحافظات جمهورية مصر العربية لمعرفة موعد إجازة ثورة 23 يوليو للعاملين بالقطاع العام استعداداً لتلك العطلة الرسمية وللإستمتاع بها وقضاء وقت ممتع مع الأهل والأقارب بعيداً عن روتين العمل اليومي وضغوطات الحياة.

وتزامناً مع اهتمام الكثير من المواطنين لمعرفة رصيد الاجازات المتبقية لعام 2023، يرصد موقع “الدستور” في السطور التالية التفاصيل والمعلومات الكاملة التي يبحث الكثير عنها من المواطنين استعداداً للاحتفال بـ ثورة 23 يوليو، وإليكم موعد إجازة ثورة 23 يوليو للعاملين بالقطاع العام، الإجازات الرسمية في شهر يوليو، الإجازات الرسمية المتبقية لعام 2023 كالتالي:

موعد إجازة ثورة ٢٣ يوليو للعاملين بالقطاع العام 

يحتفل الشعب المصري بذكرى الاحتفال بـ ثورة 23 يوليو والتي توافق في هذا العام يوم الأحد الموافق 23/7/2023، ومن المنتظر أن سيتم ترحيلها ليوم الخميس من الأسبوع نفسه.

الإجازات الرسمية في شهر يوليو

  • الجمعة 7 يوليو 2023
  • السبت 8 يوليو 2023
  • الجمعة 14 يوليو 2023
  • السبت 15 يوليو 2023
  • الجمعة 21 يوليو 2023
  • السبت 22 يوليو 2023
  • الأحد 23 يوليو 2023
  • الجمعة 28 يوليو 2023
  • السبت 29 يوليو 2023

موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2023 للقطاع العام والخاص

 الإجازات الرسمية المتبقية لعام 2023 كالتالي:

1 - رأس السنة الهجرية: يوم الأربعاء الموافق 19 يوليو 2023.

2 - عيد ثورة 23 يوليو 1952: يوم الأحد الموافق 23 يوليو 2023.

3 - عيد المولد النبوي الشريف: يوم الأربعاء الموافق 27 سبتمبر 2023.

4 - عيد القوات المسلحة والاحتفال بنصر 6 أكتوبر عام 1973: يوم الجمعة 6 أكتوبر 2023.

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