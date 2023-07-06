تعرف على موعد إجازة ثورة 23 يوليو للعاملين بالقطاع العام

موعد إجازة ثورة 23 يوليو للعاملين بالقطاع العام من ضمن الموضوعات الأكثر بحثاً عبر موقع “جوجل” من قبل المواطنين.

وتزداد عمليات البحث على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا من قبل الموظفين والعاملين بمحافظات جمهورية مصر العربية لمعرفة موعد إجازة ثورة 23 يوليو للعاملين بالقطاع العام استعداداً لتلك العطلة الرسمية وللإستمتاع بها وقضاء وقت ممتع مع الأهل والأقارب بعيداً عن روتين العمل اليومي وضغوطات الحياة.

وتزامناً مع اهتمام الكثير من المواطنين لمعرفة رصيد الاجازات المتبقية لعام 2023، يرصد موقع “الدستور” في السطور التالية التفاصيل والمعلومات الكاملة التي يبحث الكثير عنها من المواطنين استعداداً للاحتفال بـ ثورة 23 يوليو، وإليكم موعد إجازة ثورة 23 يوليو للعاملين بالقطاع العام، الإجازات الرسمية في شهر يوليو، الإجازات الرسمية المتبقية لعام 2023 كالتالي:

موعد إجازة ثورة ٢٣ يوليو للعاملين بالقطاع العام

يحتفل الشعب المصري بذكرى الاحتفال بـ ثورة 23 يوليو والتي توافق في هذا العام يوم الأحد الموافق 23/7/2023، ومن المنتظر أن سيتم ترحيلها ليوم الخميس من الأسبوع نفسه.

الإجازات الرسمية في شهر يوليو

الجمعة 7 يوليو 2023

السبت 8 يوليو 2023

الجمعة 14 يوليو 2023

السبت 15 يوليو 2023

الجمعة 21 يوليو 2023

السبت 22 يوليو 2023

الأحد 23 يوليو 2023

الجمعة 28 يوليو 2023

السبت 29 يوليو 2023

الإجازات الرسمية المتبقية لعام 2023 كالتالي:

1 - رأس السنة الهجرية: يوم الأربعاء الموافق 19 يوليو 2023.

2 - عيد ثورة 23 يوليو 1952: يوم الأحد الموافق 23 يوليو 2023.

3 - عيد المولد النبوي الشريف: يوم الأربعاء الموافق 27 سبتمبر 2023.

4 - عيد القوات المسلحة والاحتفال بنصر 6 أكتوبر عام 1973: يوم الجمعة 6 أكتوبر 2023.