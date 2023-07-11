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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار أعلاف الدواجن اليوم الثلاثاء 11 يوليو

أعلاف
أعلاف

يبحث الكثير من المواطنين عن أسعار أعلاف الدواجن علي مدار اليوم، وقد شهدت الأسعار أمس هبوط كبير في أسعار أعلاف الدواجن، حيث استقرت اليوم عند نفس أسعار أمس.

أسعار أعلاف الدواجن اليوم

وتقدم الـ"الدستور"في السطور التالية أسعار خامات الاعلاف في بورصة السلع اليوم الثلاثاء 11 يوليو والتي جاءت كالتالي:

أسعار الذرة الصفراء اليوم الثلاثاء 11 يوليو

 استقرت أسعار الذرة الصفراء برازيلي اليوم الثلاثاء 11 يوليو لتسجل 12000 جنيها للطن صب أرضه

 استقرت أسعار الذرة الصفراء أرجنتيني اليوم الثلاثاء 11 يوليو  لتسجل 12000 جنيها للطن صب أرضه

 أسعار الذرة الصفراء أوكرانيا ليوم الثلاثاء 11 يوليو  لتسجل 10500 جنيها للطن صب أرضه

 أسعار الذرة الصفراء صربي اليوم الثلاثاء 11 يوليو  لتسجل 10500 جنيها للطن صب أرضه

 استقرت أسعار الذرة الصفراء بلغاري اليوم الثلاثاء 11 يونيو لتسجل 10500 جنيها للطن صب أرضه

 استقرت أسعار الذرة الصفراء رومانيا ليوم الثلاثاء 11 يوليولتسجل 10500 جنيها للطن صب أرضه

 استقرت أسعار الذرة الصفراء أمريكي اليوم الثلاثاء 11 يوليو  لتسجل 10500 جنيها للطن صب أرضه.

الذرة البرازيلي والأرجنتيني بـ12000 جنيه.. أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم

طن الردة بـ11400 جنيه.. أسعار الأعلاف فى الأسواق اليوم

الذرة البرازيلى بـ 12400جنيه.. أسعار الأعلاف فى الأسواق اليوم

النخالة بـ11500 جنيه.. أسعار الأعلاف اليوم الخميس في الأسواق

أسعار فول الصويا اليوم الثلاثاء 11 يوليو 

بلغت  أسعار فول صويا 44 % اليوم 27500 جنيها للطن صب أرضه.

استقرت أسعار فول صويا 46 % (محلي) اليوم عند 29000 جنيها للطن  صب أرضه.

بينما سجلت أسعار فول صويا 46 % (مستورد ) اليوم 28500 جنيها للطن  صب أرضه.

أسعار الردة اليوم الثلاثاء 11 يوليو 

وقد سجلت أسعار ردة ( نخالة ) 10800 جنيها للطن معبأ أرضه

وقد سجلت أسع زيت صويا منزوع 42500 جنيه للطن صب وصال

وقد سجلت أسع زيت صويا مكرر 43500 جنيه للطن صب وصال

وقد سجلت أسع بذرة فول الصويا 27000 جنيها للطن صب أرضه.

وقد سجلت أسع كسب عباد 36% 17750 جنيها للطن صب أرضيه.

وقد سجلت اسع دي دي جي إس 27% 24000 جنيها للطن معبأ أرضه

وقد سجلت أسع جلوتين مستورد 60% 49000 جنيها للطن معبأ أرضه

وقد سجلت أسع قشر فول الصويا 10250 جنيه للطن 

أسعار أعلاف الدواجن بورصة السلع أسعار الذرة الصفراء أسعار الذرة الصفراء برازيلى أسعار الذرة الصفراء أرجنتيني

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