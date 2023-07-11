الذرة البرازيلي والأرجنتيني بـ12000 جنيه.. أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم

شهدت أسعار الأعلاف، اليوم الثلاثاء، استقرارا في الأسواق حيث سجل سعر طن الذرة أرجنتيني 12000 جنيه، فيما سجل سعر طن الذرة برازيلي 12000 جنيه، بينما سجل سعر طن الذرة أوكراني 10500 جنيه، وسجل سعر أردب الذرة الرفيعة محلى حورس 1900 جنيه، في حين سعر إردب الذرة الشامية 1850 جنيها.

وبلغ سعر طن كورن فلاك ذرة أرجنتيني 14000جنيه، بينما بلغ سعر طن بذرة الصويا SBمستورد 40300 جنيه، فيما بلغ سعر طن كسب صويا محلي 44% 33000 جنيه، كما بلغ سعر طن كسب صويا 46% محلى 34000 جنيه.

وسجل سعر طن صويا فول فات مستورد 36900 جنيه أرضه، وسجل سعر طن صويا فول فات محلي 36500جنيه أرضه، فيما سجل سعر طن صويا هاي فات 43% مستورد 28600 جنيه أرضه، بينما سجل سعر طن صويا هاى فات 43% محلي 23800 جنيه أرضه

وبلغ سعر طن كسب عباد +36% 24000 جنيه، فيما بلغ سعر طن جيلوتين مستورد 48000 جنيه، في حين بلغ سعر طن رده بران محلي 11400 جنيه، وبلغ سعر طن جيلوتين محلى 47000 جنيه، بينما بلغ سعر طن النخالة الخشنة 11500 جنيه الشيكارة زنة 40 كيلو موحد.

وسجل سعر حمل تبن القمح جديد 250 جنيها، وسجل طن أعلاف بادي 23000 جنيه، كما سجل طن العلف نامي 22800 جنيه للطن في حين سجل طن العلف ناهي 22650 جنيها للطن، كما سجل طن العلف بادى نامى 22550 جنيها للطن، وسجل طن العلف بياض 20000 جنيه. كما سجل طن العلف بياض 17 % 19600جنيه، وسجل سعر طن بياض 16% 19200 جنيه للطن. وبلغ سعر طن علف بياض 14% 19000 جنيه.