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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

اعرف درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 11-7-2023 فى محافظات مصر

درجات الحرارة
درجات الحرارة

مع ارتفاع شديد في درجة الحرارة حرص المواطنو  بشكل يومي على معرفة درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 11-7-2023 في محافظات مصر عبر جوجل، حيث نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر، تفاصيل حالة الطقس اليوم في مصر، والتي ستشهدها المحافظات اليوم، وكذلك درجات الحرارة المفترضة، على العديد من المناطق.

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 2023 في محافظات مصر

وتستعرض "الدستور" حالة الطقس اليوم الثلاثاء 11 يونيو في مصر ودرجات الحرارة.

ويسود خلال الصباح الباكر، حالة من الطقس معتدل الحرارة، وأيضا خلال فترات الليل، طبقا لمحطات الرصد التابعة للهيئة العامة في الأرصاد الجوية، التي ستفيد بحالة الطقس في مصر.

أما عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء 11 يونيو، أوضحت هيئة الأرصاد الجوية في مصر، من خلال بيان لها، أنه يكون خلال النهار، سيسود القاهرة الكبرى والوجه البحري وفي السواحل الشمالية، وطقس حار رطب، وسيصبح شديد الحرارة على مناطق جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وعن حالة البحرين، قد أكدت هيئة الأرصاد الجوية في مصر، أن الحالة الجوية للبحر المتوسط وأيضا الأحمر، حالة معتدلة، وسيتراوح ارتفاع الأمواج على البحرين، من حوالي متر ونصف إلى مترين.

ويسود في محافظات القاهرة الكبرى، خلال حالة الطقس اليوم الثلاثاء، نشاط للرياح أحيانًا بقيمة حوالي 34 كم/س، ونسبة الرطوبة ستتراوح من 35 إلى 85%، والأجواء ستصبح مشمسة.

والوجه البحري سيشهد نشاطا للرياح أحيانًا بقيمة حوالي 30 كم/س، ونسبة الرطوبة تكون من 40 إلى 85، والجو يكون مشمسا، أما السواحل الشمالية الغربية ستنشط الرياح بقيمة 34 كم/س، ونسبة الرطوبة من حوالي 50 إلى 90%، والجو سيكون غائما جزئيًا.

تفاصيل حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية على مستوى القاهرة والمحافظات

"الأرصاد" تكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال أسبوع

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 11 يوليو 2023

- محافظة القاهرة والوجه البحري: الدرجة العظمى تسجل 35 والمحسوسة تسجل 37 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى تسجل 31 والمحسوسة تسجل 34 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: الدرجة العظمى تسجل 38 والمحسوسة تسجل 41 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى تسجل 37 والمحسوسة تسجل 39 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: الدرجة العظمى تسجل 41 والمحسوسة تسجل 42 درجة مئوية.

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