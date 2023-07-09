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الأحد 09 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"الأرصاد" تكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال أسبوع

حالة الطقس
حالة الطقس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس في مصر بداية من غد الإثنين 10 يوليو حتى السبت المقبل 15 يوليو 2023، على كافة الأنحاء.

وقالت الأرصاد في بيان لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إنَّ البلاد تتعرض لموجة حارة قوية بداية من الأربعاء القادم وحتى يوم السبت، وتسجل درجات الحرارة 45 درجة مئوية جنوب البلاد خلال ساعات النهار.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس معتدل الحرارة رطب في الصباح الباكر، حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلاً على جميع الأنحاء.

وأوضحت الهيئة، بأن ارتفاع نسبة الرطوبة نهارًا، يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل، بقيم تتراوح من «2 إلى 3» درجة مئوية.

كما حذرت من أن نشاط الرياح يؤدي إلى ارتفاع الأمواج على سواحل الغربية للبحر المتوسط من مطروح حتي بورسعيد.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب في الملاحة البحرية على شواطئ البحر المتوسط «مطروح - الضبعة - العلمين - الإسكندرية - بلطيم - دمياط»، لتكون سرعة الرياح من 50 إلى 70 كم/س، مما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج بقيم تتراوح من «2.5 إلى 4 أمتار».

كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وأشارت الهيئة إلى نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

كما يشهد طقس الأربعاء نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية، وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

ويكون طقس الخميس والجمعة رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

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