العظمى 31 درجة.. "الأرصاد": البلاد تشهد ارتفاعًا فى درجات الحرارة على مدار الأسبوع

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة الأرصاد الجوية، إن طقس اليوم سيشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة وعلى مدار هذا الأسبوع.

وأوضحت "غانم"، خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى الفضائية المصرية، اليوم، أن الطقس في مصر سيتأثر بكتل هوائية قادمة من مناطق صحراوية ما بين صحراء شبه الجزيرة العربية وبعض المناطق من الصحراء الغربية، ما يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة، مع امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا تعمل بشكل كبير على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس.

وأضافت أن درجات الحرارة خلال فترات النهار على القاهرة الكبرى ستكون العظمى اليوم 31 درجة مئوية، وأن الأجواء ستكون حارة خلال فترات النهار على أغلب المحافظات في القاهرة الكبري والوجه البحري شمال وجنوب الصعيد وأيضًا جنوب سيناء، ومائلة للحرارة إلى الدفء على السواحل الشمالية والمحافظات المطلة على البحر المتوسط خلال فترات النهار.

وأشارت إلى أن فترات الليل ومع غياب أشعة الشمس سيكون هناك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة لتكون أجواء باردة إلى مائلة للبرودة في أغلب المحافظات، خاصة ساعات الليل المتأخر وساعات الصباح الباكر، لتسجل الصغرى علي القاهرة الكبرى الـ16 و17 درجة مئوية ليلًا.