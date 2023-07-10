تفاصيل حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية على مستوى القاهرة والمحافظات

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية على مستوى القاهرة الكبري والمحافظات المختلفة اليوم الإثنين.

وقالت "غانم"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج صباح الخير يا مصر، والمذاع على القناة الأولى: مستمرون اليوم في ارتفاع نسب الرطوبة، والتي تجعلنا نشعر بارتفاع في درجات الحرارة أكثر من الطبيعي من درجتين إلى ثلاث، تأثرًا بامتداد منخفض الهند الموسمي، والذي يأتي بكتل هوائية معظمها قادمة من البحر المتوسط، والتي تؤدي إلى ارتفاع نسب الرطوبة.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد أن درجة الحرارة ستكون العظمي على القاهرة 35 درجة مئوية والمحسوسة 37 لـ38 درجة مئوية، وسوف يكون الطقس خلال فترات النهار حارًا رطبًا على القاهرة الكبري ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية والمحافظات المطلة على البحر المتوسط وشديد الحرارة في المناطق الجنوبية شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، مع زيادة في فترات سطوع أشعة الشمس بشكل كبير.

وعن حركة الملاحة، قالت عضو المركز الإعلامي للهيئة: سنشهد اضطرابًا بحركة الملاحة بالبحر المتوسط، خاصة شواطئ الدلتا مثل بلطيم ودمياط والسواحل الشمالية الغربية مثل الإسكندرية ومطروح والضبعة والعالمين، وأن المناطق التي بها بحار معرضة لأمواج وسرعة رياح تصل لـ70 كيلو على الساعة، وارتفاع الأمواج بين 2.5 لـ3.5 متر.

وحذرت "غانم" من ارتفاع الأمواج، مؤكدة أنه سيشكل خطرًا على حياة المواطنين، ومطالبة بوقف الصيد حتى يكون هناك هدوء بالأمواج.

وأوضحت أنه من غدٍ الثلاثاء سيكون هناك هدوء في سرعات الرياح، ويبدأ معها انخفاض ارتفاع الأمواج وسيكون البحر للصيد وكل أعمال الملاحة البحرية، مضيفة أنه بدءًا من يوم الأربعاء ستعود الأجواء تتحسن بشكل كبير.