أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت 8-7-2023

تراجع ملحوظ في أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 8-7-2023 في الأسواق المصرية بالرغم من ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية بفعل ترقب بيانات التوظيف الأولية وإعانات البطالة وفرص العمل ومؤشرات مديري المشتريات والتي تؤثر على توجيهات السياسية النقدية للفيدرالي الأمريكي.

أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 8-7-2023 في الأسواق المصرية

تراجعت أسعار الذهب خلال الماضية بقيمة من 5 إلى 40 جنيهًا، بالتزامن مع ارتفاع أوقية الذهب بالبورصة العالمية بقيمة 9 جنيهات، حيث سجل جرام الذهب من عيار 21 الأكثر مبيعًا في مصر والدول العربية مستوى 2185 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية، حيث سجلت مستوى 1925 دولارًا.

يذكر أن بيانات التوظيف و فرص العمل و إعانات البطالة و المؤشرات الأولية للمشتريات والتي متوقع أن تصدر يوم الأربعاء المقبل تؤثر تأثيرًا كبيرًاً في قرارات البنك الفيدرالي الأمريكي المقبل، وإليكم الأسعار كل عيار بالتفصيل في الصاغة المصرية بدون مصنعية:



سعر جرام الذهب من عيار 24 في محلات الصاغة

البيع 2480 جنيهًا.

الشراء 2468.5 جنيه.

معدل الهبوط وصل إلى 5.75 نقطة.



سعر جرام الذهب من عيار 22 في محلات الصاغة

البيع 2273.25 جنيه.

الشراء 2262.75 جنيه.

معدل الهبوط وصل إلى 5.25 نقطة.



سعر جرام الذهب من عيار 21 في محلات الصاغة

البيع 2170 جنيهًا.

الشراء 2160 جنيهًا.

معدل الهبوط وصل إلى 5 نقطة.



سعر جرام الذهب من عيار 18 في محلات الصاغة

البيع 1860 جنيهًا.

الشراء 1851 جنيهًا.

معدل الهبوط وصل إلى 4.25 نقطة.

سعر جرام الذهب من عيار 14 في محلات الصاغة

البيع 1446.75 جنيه.

الشراء 1440 جنيهًا.

معدل الهبوط وصل إلى 3.25 نقطة.



سعر جرام الذهب من عيار 12 في محلات الصاغة

البيع 1240 جنيهًا.

الشراء 1234.25 جنيه.

معدل الهبوط وصل إلى 2.75 نقطة.

سعر جرام الذهب من عيار 9 في محلات الصاغة

البيع 930 جنيهًا.

الشراء 925.75 جنيه.

معدل الهبوط وصل إلى 2.25 نقطة.



سعر جنيه الذهب في محلات الصاغة

البيع 17360 جنيهًا.

الشراء 17280 جنيهًا.

معدل الهبوط وصل إلى 40 نقطة.

سعر أونصة الذهب في محلات الصاغة

البيع 1917$.

الشراء 1915$.

معدل الصعود وصل إلى 2 نقطة.

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