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الجمعة 07 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

موعد مباراة منتخب مصر الأولمبي والمغرب في كأس الأمم الإفريقية والقنوات الناقلة

مصر الأولمبي
مصر الأولمبي

موعد مباراة منتخب مصر الأولمبي والمغرب في كاس الأمم الإفريقية والقنوات الناقلة الأكثر بحثاً على موقع جوجل في الساعات الماضية، إذ يفتح استاد مولاي الأمير عبد الله بالعاصمة الرباط، أبوابه لقمة عربية شمال إفريقية بين مصر والمغرب، تجمع بينهما في نهائي كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة 2023.

تصدر منتخب مصر الأولمبي مجموعته برصيد 7 نقاط، وفاز في نصف النهائي على منتخب غينيا بهدفٍ دون رد، بينما حقق منتخب المغرب الأولمبي العلامة الكاملة في دور المجموعات بكأس إفريقيا لأقل من 23 سنة 2023، وانتزع التأهل للنهائي بعد مباراة صعبة ضد مالي انتهت بتعادل الفريقين بهدفين، وفاز بركلات الترجيح.

 

موعد مباراة منتخب مصر الأولمبي ضد المغرب والقنوات الناقلة

وفي هذا الصدد نرصد في التقرير التالي موعد مباراة منتخب مصر الأولمبي ضد المغرب في كأس الأمم الإفريقية والقنوات الناقلة:

موعد مباراة مصر والمغرب في نهائي كأس أمم أفريقيا تحت 23 سنة، هو يوم السبت 8 يوليو 2023، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت المغرب، الحادية عشرة مساءً بتوقيت مصر.

تذاع مباراة مصر الأولمبي والمغرب في نهائي بطولة إفريقيا تحت 23 سنة لكرة القدم موسم 2023، عبر قناة المغربية (بث أرضي) وقناة بي إن سبورت 4، الناقل الحصري لجميع مباريات بطولة إفريقيا تحت 23 سنة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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طريق منتخب مصر الأولمبي للوصول إلى النهائي

وخاص المنتخب أربع مواجهات دون تلقي أي أهداف، حيث استهل مشواره بالتعادل السلبي مع النيجر، ثم الفوز على مالي بهدف دون رد، وعلى نظيره الجابوني بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمع المنتخبين باستاد طنجة بالمغرب، في إطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، واحتل المنتخب الأولمبي صدارة المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط.

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