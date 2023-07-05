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الأربعاء 05 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

إلى نهائي إفريقيا.. كيف تفاعل رواد "السوشيال ميديا" مع تأهل المنتخب الأوليمبي؟

منتخب مصر الأولمبي
منتخب مصر الأولمبي

تفاعل مشجعوا وجماهير كرة القدم، مع الفوز التاريخي والمستحق الذي حققه منتخب مصر الأولمبي والوصول إلى أوليمبياد باريس 2024، والصعود لنهائي إفريقيا بعد فوزه على منتخب غينيا بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب طنجة في المغرب، ضمن نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.

وتأهل المنتخب الأوليمبي لأولمبياد باريس 2024، هو الـ13 في تاريخه، علمًا بأنه سبق أن صعد لدورتي 1956 و1980، لكنه انسحب لبعض الظروف السياسية.

وغرّد عشرات الآلاف من المشجعين عبر حسابتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي المُختلفة، احتفالا بالإنجاز التاريخي لأفريقيا والعرب ببلوغ منتخب مصر للشباب نهائي كأس أمم أفريقيا والصعود لأولمبياد باريس2024.

وبمجرد انطلاق صفارة نهاية المباراة، انطلقت الاحتفالات عبر منصات التواصل الاجتماعي، واكتظت الصفحات بالصور والفيديوهات الخاصة باللاعبين ومشاركتها وسط فرحة كبيرة بعد تحقيق هذا الفوز والوصول لنهائي إفريقيا للمرة الثالثة عشر في تاريخه.

وشهد موقع التغريدات القصيرة «تويتر» العديد من منشورات الجماهير للتعبير عن فرحتها بهذا الفوز التاريخي للمنتخب المصري الأولمبي أمام نظيره منتخب غينيا، وأطلق المشجعون وسامات مختلفة في احتفالات صاخبة بهذا الحدث غير المسبوق في الكرة المصرية والعربية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عددً من مقاطع الفيديو التي ترصد احتفالات النصر والهدف التاريخي الذي سجله اللاعب محمد شحاته في مرمى غينيا.

ونجح المنتخب الأولمبى فى التأهل لنصف نهائى بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة بعد فوزه على نظيره الجابونى بهدفين دون رد، فى اللقاء الذى جمع المنتخبين باستاد طنجة بالمغرب، فى إطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة.

واحتل المنتخب الأولمبى صدارة المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، وخلفه منتخب مالي برصيد 6 نقاط، بينما ودع منتخبا النيجروالجابون البطولة.

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