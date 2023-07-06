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الخميس 06 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

توزيع درجات مادة الجيولوجيا

الثانوية العامة 
الثانوية العامة 

ارتفعت معدلات بحث طلاب الثانوية العامة، على توزيع درجات مادة الجيولوجيا مع أداء امتحانها يوم الأحد المقبل 9 يوليو لطلاب الشعبة العلمية.

توزيع درجات مادة الجيولوجيا 

نعرض في التقرير التالي توزيع درجات مادة الجيولوجيا  وباقي المواد الأخرى التي يؤديها الطلاب في امتحانات نهاية العام الدراسي.

توزيع درجات مادة الجيولوجيا  كالتالي:

الدرجة الكلية 60 درجة
ودرجة النجاح من 30 درجة 

ويكون الامتحان مقسم إلى أسئلة الاختيار من متعدد 85% والمقالية 15%، والدرجة الإجمالية 60 درجة، وعدد الأسئلة الاختيار من متعدد 46 بإجمالي 52 درجة تشمل 40 سؤالا بدرجة واحدة و6 أسئلة بدرجتين، و4 أسئلة مقالية بـ8 درجات وهي أربعة أسئلة كل سؤال منها بدرجتين.
 

توزيع درجات المواد المتبقية في جدول امتحانات الثانوية العامة 
 

الفلسفة والمنطق
الدرجة الكلية 60 درجة
ودرجة النجاح من 30 درجة

علم النفس والاجتماع  
الدرجة الكلية 60 درجة
ودرجة النجاح من 30 درجة
 

تنسيق الثانوية العامة 2024 القاهرة والأوراق المطلوبة للتقديم

موعد نهاية امتحانات الثانوية العامة 2023 وعدد طلاب كل شعبة

التفاضل والتكامل
الدرجة الكلية 30 درجة
ودرجة النجاح من 15 درجة
 

ديناميكا
الدرجة الكلية 30 درجة
ودرجة النجاح من 15 درجة 
 

الأحياء
الدرجة الكلية 60 درجة
ودرجة النجاح من 30 درجة
 

الجبر والهندسة الفراغية
30 درجة، ودرجة النجاح من 15 درجة
 

رابط تقديم الصف الأول الثانوي 2023 -2024 الإلكتروني للمدارس الثانوية العامة والفنية

جدول الامتحانات المتبقية لطلاب الثانوية العامة 2023.. 
 

- الأحد 9 يوليو 2023

امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب الشعبة العلمية (علمى علوم) مدة الامتحان ثلاث ساعات

امتحان مادة الرياضيات البحتة فرع التفاضل والتكامل مدة الامتحان ثلاث ساعات

امتحان مادة علم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية مدة  الامتحان ثلاث ساعات

- الثلاثاء 11 يوليو 2023

امتحان مادة الرياضيات التطبيقية الديناميكا الشعبة علمي رياضة  مدة الامتحان ثلاث ساعات

- الخميس  13 يوليو 2023

امتحان مادة الأحياء لطلاب شعبة علمي علوم مدة الامتحان ثلاث ساعات

امتحان مادة الرياضيات البحتة الجبر والهندسة الفراغية (علمي رياضة) مدة الامتحان ثلاث ساعات

امتحان مادة الفلسفة والمنطق الشعبة الأدبية مدة الامتحان ثلاث ساعات 
 

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