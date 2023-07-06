ارتفعت معدلات بحث طلاب الثانوية العامة، على توزيع درجات مادة الجيولوجيا مع أداء امتحانها يوم الأحد المقبل 9 يوليو لطلاب الشعبة العلمية.

توزيع درجات مادة الجيولوجيا

نعرض في التقرير التالي توزيع درجات مادة الجيولوجيا وباقي المواد الأخرى التي يؤديها الطلاب في امتحانات نهاية العام الدراسي.

توزيع درجات مادة الجيولوجيا كالتالي:

الدرجة الكلية 60 درجة

ودرجة النجاح من 30 درجة

ويكون الامتحان مقسم إلى أسئلة الاختيار من متعدد 85% والمقالية 15%، والدرجة الإجمالية 60 درجة، وعدد الأسئلة الاختيار من متعدد 46 بإجمالي 52 درجة تشمل 40 سؤالا بدرجة واحدة و6 أسئلة بدرجتين، و4 أسئلة مقالية بـ8 درجات وهي أربعة أسئلة كل سؤال منها بدرجتين.



توزيع درجات المواد المتبقية في جدول امتحانات الثانوية العامة



الفلسفة والمنطق

الدرجة الكلية 60 درجة

ودرجة النجاح من 30 درجة

علم النفس والاجتماع

الدرجة الكلية 60 درجة

ودرجة النجاح من 30 درجة



التفاضل والتكامل

الدرجة الكلية 30 درجة

ودرجة النجاح من 15 درجة



ديناميكا

الدرجة الكلية 30 درجة

ودرجة النجاح من 15 درجة



الأحياء

الدرجة الكلية 60 درجة

ودرجة النجاح من 30 درجة



الجبر والهندسة الفراغية

30 درجة، ودرجة النجاح من 15 درجة



جدول الامتحانات المتبقية لطلاب الثانوية العامة 2023..



- الأحد 9 يوليو 2023

امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب الشعبة العلمية (علمى علوم) مدة الامتحان ثلاث ساعات

امتحان مادة الرياضيات البحتة فرع التفاضل والتكامل مدة الامتحان ثلاث ساعات

امتحان مادة علم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية مدة الامتحان ثلاث ساعات

- الثلاثاء 11 يوليو 2023

امتحان مادة الرياضيات التطبيقية الديناميكا الشعبة علمي رياضة مدة الامتحان ثلاث ساعات

- الخميس 13 يوليو 2023

امتحان مادة الأحياء لطلاب شعبة علمي علوم مدة الامتحان ثلاث ساعات

امتحان مادة الرياضيات البحتة الجبر والهندسة الفراغية (علمي رياضة) مدة الامتحان ثلاث ساعات

امتحان مادة الفلسفة والمنطق الشعبة الأدبية مدة الامتحان ثلاث ساعات

