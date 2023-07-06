لا يفوتك هذا المساء| مصر تسدد نصف تريليون جنيه التزامات مالية.. والمدن الساحلية ترفع شعار «كامل العدد»

شهدت الساعات القليلة الماضية، زخمًا كبيرًا في الأخبار تنوعت بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها من الأحداث ترصدها "الدستور" على مدار الساعات القليلة الماضية في نشرة أخبار "لا يفوتك هذا المساء".

مصر تسدد نصف تريليون جنيه التزامات مالية خلال 8 أشهر

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن التزام مصر بسداد أكثر من نصف تريليون جنيه من فوائد وأقساط ديونها خلال أول ٨ أشهر من العام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢٣، وذلك رغم الضغوط الاقتصادية التى فرضتها تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد المصرى.

أوضح «الإحصاء»، وفق تقرير اطلعت عليه «الدستور»، أن قيمة الفوائد المسددة ارتفعت إلى ٥٤٣.٣ مليار جنيه خلال أول ٨ أشهر من العام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢٣ مقابل ٣٩٠ مليار جنيه فى الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، لتستحوذ بذلك على نحو ٤١.٤٪ من إجمالى مصروفات الدولة فى هذه الأثناء. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على الرابط التالي:

https://www.dostor.org/4442155

مصايف المصريين.. المدن الساحلية ترفع شعار «كامل العدد»

شهدت شواطئ المدن الساحلية إقبالًا كبيرًا من المواطنين والزوار الأجانب، خلال أيام عيد الأضحى والأيام الحالية، لترتفع نسب الإشغال فى الفنادق إلى نحو ١٠٠٪.

ورغم تراجع أعداد الزوار المصريين فى الفترة التى تلت عيد الأضحى، خاصة وسط انشغال الأسر بامتحانات الثانوية العامة هذه الأيام، عوضت الرحلات الدولية هذه الأعداد، وسط ترقب عودة الأعداد إلى طبيعتها بعد الانتهاء من الامتحانات. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على الرابط التالي:

https://www.dostor.org/4442169

كيفية استخدام تطبيق "ثريدز" المنافس الشرس لتويتر

طرحت شركة ميتا اليوم 6 يوليو تطبيقها الجديد Threadsعلي متجر الانترنت الذي يعتبر البديل والمنافس لتطبيق تويتر، ضمن الصراع المشتعل بين مارك زوكربيرغ مالك والرئيس التنفيذي لشركة ميتا،والملياردير إيلون ماسك مالك تطبيق تويتر.

ويعد تطبيق "ثريدز" احدي منتجات منصة "إنستجرام" ويمثل التطبيق الجديد منافسا قويا وشرسا لموقع تويتر، حيث يشبهه إلى حد كبير في النظام الأساسي علي منصات الشبكات الاجتماعية. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على الرابط التالي:

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ننشر موعد بدء الدراسة للعام الدراسي الجديد 2023_2024

يبحث الكثير من المواطنين عن موعد بدء الدراسة للعام الدراسي الجديد 2023 - 2024.

ومن المتوقع أن يبدأ العام الدراسي الجديد مع بداية الأسبوع الثالث من شهر سبتمبر 2023، وقد يبدأ العام الدراسي الجديد في أول أكتوبر 2023 لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على الرابط التالي:

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حبس شخص ضبط بحوزته 1.5 مليون قطعة ألعاب نارية بالقاهرة

قررت جهات التحقيق بالجمالية، حبس شخص ضبط بحوزته ١.٥ مليون قطعة ألعاب نارية قبل ترويجها بالقاهرة ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهم وإعداد تقرير مفصل بذلك لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على الرابط التالي:

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الحرب الروسية: لا بوادر على التهدئة والغرب يواصل تحدى موسكو

أكد خبراء ومحللون سياسيون خطورة تطورات الحرب الروسية الأوكرانية على الأمن الغذائي لكثير من دول العالم النامي التي تعتمد على البلدين المتصارعين فيما يتعلق باستيراد الحبوب.

وشدد الخبراء على عدم وجود أي بوادر تشير لقرب انتهاء هذه الحرب التي أدخلت العالم في أزمة اقتصادية كبيرة بعد عامين من المعاناة مع حالة الإغلاق التي فرضتها حالة الطوارئ الصحية وقت انتشار فيروس كورونا، وأن الغرب يواصل دعم أوكرانيا وإمدادها بالسلاح والإمكانيات العسكرية، وإطالة أمد الحرب لاستنزاف أكبر قدر من القوة الروسية. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على الرابط التالي:

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قبل نهائى أمم إفريقيا.. فقرة لتدريب المنتخب الأوليمبى على ركلات الترجيح

قرر البرازيلي روجيرو ميكالي، المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، تخصيص فقرة كاملة لتدريب لاعبي المنتخب على ضربات الجزاء الترجيحية، قبل مواجهة المغرب في نهائي كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة.

جاء قرار ميكالي تحسبًا لوصول مباراة مصر والمغرب إلى ركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على الرابط التالي:

https://www.dostor.org/4442238