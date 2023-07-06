طرحته "ميتا" اليوم.. كيفية استخدام تطبيق "ثريدز" المنافس الشرس لتويتر

طرحت شركة ميتا اليوم 6 يوليو تطبيقها الجديد Threadsعلي متجر الانترنت والذي يعتبر البديل والمنافس لتطبيق تويتر، ضمن الصراع المشتعل بين مارك زوكربيرغ مالك والرئيس التنفيذي لشركة ميتا،والملياردير إيلون ماسك مالك تطبيق تويتر.

ويعد تطبيق "ثريدز" احدي منتجات منصة "إنستجرام" ويمثل التطبيق الجديد منافسا قويا وشرسا لموقع تويتر، حيث يشبهه إلى حد كبير في النظام الأساسي علي منصات الشبكات الاجتماعية .

وفي هذا التقرير ترصد "الدستور" بالتفاصيل والمعلومات الكاملة كل ما تريد معرفته عن تطبيق "ثريدز" الجديد.

تطبيق Threads متاح ومتوفر علي جميع المتاجر مجانا منها iOS و Androidمن App Store و Play Store .

يسمح للمستخدمين أيضا الوصول إليه من موقع سطح المكتب .

تطبيق Thread يشبه في الشكل والمظهر "إنستجرام" ، ولكن يحتوي علي جميع الميزات التي يتمتع بها تويتر.

أبرز المميزات التي يقدمها يمكن للمستخدمين مشاركة الصور تمامًا مثل تويتر.

يسمح للمستخدمين بنشر مقاطع فيديو تصل مدتها إلى خمس دقائق.

يسمح تطبيق "Thread" للمستخدمين نشر "تويتة" بحد أقصى 500 حرف.

اذا كان لديك حساب على "إنستجرام"، فأنت لست بحاجة إلى ضرورة لعمل حساب منفصل.

تطبيق Threads خالي من الإعلانات حتي الان، ومن المرجح أن تجلب ميتا الإعلانات إليه بعد زيادة عدد مستخدميه لملايين الأشخاص .

بمجرد تسجيل الدخول سترى القائمة الكاملة للأشخاص الذين تتابعهم على "إنستجرام".

ليست هناك ضرورة لإنشاء كلمة مرور للمستخدم طالما لديك حساب على "إنستجرام" على هاتفك وتم تسجيل دخولك.

يمكن للمستخدم متابعة حسابه وعمل خصائص متعددة ، كذلك لديك خيار الاحتفاظ بملفك الشخصي عام أو خاص.

يتوفر "إنستجرام" للمستخدمين الآن خيار جديد لإظهار اهتمامهم بالتطبيق وتعيين إشعار ليتم إعلامهم بمجرد إطلاق التطبيق.

- كيفية تنزيل وتحميل تطبيق Threads

- افتح بحث جوجل باستخدام أي متصفح ويب على جهاز iPhone أو Android.

- ابحث في "تطبيق المواضيع" وانقر على رابط متجر التطبيقات.

-اضغط على زر "الحصول" سيعرض لك متجر التطبيقات الخاص بـ “Android أو Apple” التطبيق ويتم تثبيته علي جهازك.