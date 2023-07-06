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الخميس 06 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مصر تسدد نصف تريليون جنيه التزامات مالية خلال 8 أشهر

التزامات مالية
التزامات مالية

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن التزام مصر بسداد أكثر من نصف تريليون جنيه من فوائد وأقساط ديونها خلال أول ٨ أشهر من العام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢٣، وذلك رغم الضغوط الاقتصادية التى فرضتها تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد المصرى.

وأوضح «الإحصاء»، وفق تقرير اطلعت عليه «الدستور»، أن قيمة الفوائد المسددة ارتفعت إلى ٥٤٣.٣ مليار جنيه خلال أول ٨ أشهر من العام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢٣ مقابل ٣٩٠ مليار جنيه فى الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، لتستحوذ بذلك على نحو ٤١.٤٪ من إجمالى مصروفات الدولة فى هذه الأثناء.

وأشار «الإحصاء» إلى إنفاق الدولة نحو ٢٠٨ مليارات جنيه مخصصات للحماية الاجتماعية خلال الفترة المذكورة، بزيادة ٣٦ مليار جنيه عن الفترة المناظرة من العام السابق عليه، أى بنسبة نمو قدرها ٢٠.٩٪، مع تعزيز مخصصات الأجور إلى ٢٥٩ مليار جنيه لتمويل الزيادة الأخيرة فى أجور العاملين بالدولة، خلال نفس الفترة، مقابل ٢٣٦.١ مليار جنيه خلال الفترة المناظرة.

كما لفت إلى نمو مخصصات الدعم وحدها بنسبة ٢٦.١٪، بعدما ارتفعت إلى ٨٠ مليار جنيه خلال أول ٨ أشهر من العام المالى المنتهى، مقابل ٦٣.٤ مليار جنيه خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها ١٦.٦ مليار جنيه، مع استحواذ دعم السلع التموينية على الحصة الأكبر من إجمالى مخصصات الدعم بنسبة ٨٠٪، بقيمة بلغت ٦٤.٢ مليار جنيه، مقابل ٤٥.٧ مليار جنيه خلال فترة المقارنة ذاتها.

أما فيما يخص الإيرادات، فأوضح «الإحصاء» أن الإيرادات الضريبية حققت ارتفاعًا بأكثر من ١٠٠ مليار جنيه، بعدما قفزت إلى ٦٤٥ مليار جنيه خلال أول ٨ أشهر من العام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢٣، مقابل ٥٣١ مليار جنيه فى الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، وأسهمت ضريبة القيمة المضافة بأعلى إيرادات ضريبية، وقدرت بـ٣١٨.٤ مليار جنيه، وتليها الضرائب على الدخول والأرباح والمكاسب الرأسمالية بـ٢٠٧.٤ مليار جنيه.

وفى السياق ذاته، واصلت احتياطيات النقد الأجنبى ارتفاعاتها لتصل إلى ٣٤.٦ مليار دولار حتى أوائل شهر يونيو الماضى، مقابل ٣٣.٤ مليار دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بزيادة قدرها ١.٢ مليار دولار، وتكفى احتياطيات النقد الأجنبى لتغطية واردات البلاد السلعية لمدة ٥.٥ شهر.

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