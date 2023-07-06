حبس شخص ضبط بحوزته 1.5 مليون قطعة ألعاب نارية بالقاهرة

قررت جهات التحقيق بالجمالية، حبس شخص ضبط بحوزته ١.٥ مليون قطعة ألعاب نارية قبل ترويجها بالقاهرة ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهم وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكان قد ضبط رجال مباحث القاهرة أحد الأشخاص بالجمالية عثر بحوزته على 1,5 مليون قطعة ألعاب نارية ، تمت عملية الضبط تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة قسم شرطة الموسكى بمزاولة نشاط غير مشروع تخصص فى الإتجار بالألعاب النارية متخذاً من مخزن مستأجر كائن بدائرة القسم مسرحاً لتخزين الألعاب النارية .