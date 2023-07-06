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الخميس 06 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

قبل نهائى أمم إفريقيا.. فقرة لتدريب المنتخب الأوليمبى على ركلات الترجيح

مران المنتخب الأوليمبي
مران المنتخب الأوليمبي

قرر البرازيلي روجيرو ميكالي، المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، تخصيص فقرة كاملة لتدريب لاعبي المنتخب على ضربات الجزاء الترجيحية، قبل مواجهة المغرب في نهائي كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة.

جاء قرار ميكالي تحسبًا لوصول مباراة مصر والمغرب إلى ركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل.

واستقر المدرب البرازيلي على تدريب اللاعبين على ركلات الترجيح بعدما أبدى لاعبو المغرب كفاءة كبيرة في تسديد ركلات الترجيح في مباراة مالي بالدور نصف النهائي، حيث سجلوا جميع ضرباتهم.

ويخوض المنتخب الأوليمبي مرانه الرئيسي، اليوم الخميس، في العاصمة المغربية الرباط، استعدادًا لخوض نهائي كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة.

ويلتقي المنتخب الأوليمبي مع نظيره المغربي في الحادية عشرة مساء السبت المقبل.

وتأهل الفراعنة إلى نهائي البطولة عقب الفوز على غينيا، بهدف دون رد في الدور نصف النهائي.

البرازيلي روجيرو ميكالي المنتخب الأوليمبي كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة منتخب المغرب الأوليمبي أوليمبياد باريس 2024

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