رابط نتيجة شهادة الدبلوم التجاري 2023 برقم الجلوس

ينتظر طلاب الدبلومات الفنية 2023 اعلان نتيجة امتحانات نهاية العام الدراسي 2022/2023، ويبحث العديد منهم عن نتيجه الشهاده الدبلوم التجاري 2023، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2023، (صناعي – زراعي – تجاري - فندقي) عن الدور الأول للعام الدراسي 2022/ 2023، ظهر اليوم الأربعاء، من خلال مؤتمر صحفي، بحضور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بمقر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالعاصمة الإدارية الجديدة.

نتيجة شهادة الدبلوم التجاري 2023

كما أعلنت وزارة التربية والتعليم عن رابط نتيجة طلاب الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس "رابط مباشر"، ويحصل الطلاب على النتيجة من خلال الدخول عبر موقع وزارة التربية والتعليم، عبر الرابط التالي: https://fany.emis.gov.eg

٢- كتابة رقم جلوس الطالب.

٣- الضغط على استعلام النتيجة.

امتحانات الدبلومات الفنية 2023

وانتهت الامتحانات التحريرية لطلاب الدبلومات الفنية، يوم الخميس الموافق 8 يونيو 2023، وفق الجدول المعتمد من الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأدى 715 ألفًا و432 طالبًا وطالبة الامتحانات في 2542 لجنة في جميع النوعيات (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي)، وذلك في عدد 1337 مادة امتحانية في الفترة، والتى استمرت من الفترة من 27 مايو 2023 إلى 7 يونيو 2023.

وكشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم الفني، سيكرم أوائل الدبلومات الفنية لعام 2023، اليوم الأربعاء داخل مقر وزارة التعليم بالعاصمة الإدارية الجديدة، فور اعتماد النتيجة بالمؤتمر الصحفي المقرر عقده ظهر اليوم.