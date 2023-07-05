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الأربعاء 05 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

موعد مباراة الأهلي ضد الإسماعيلي في الدوري المصري والقنوات الناقلة

موعد مباراة الأهلي
موعد مباراة الأهلي ضد الإسماعيلي في الدوري المصري

موعد مباراة الأهلي ضد الإسماعيلي في الدوري المصري والقنوات الناقلة، يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة وجماهير القلعة الحمراء، لمتابعة اللقاء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الأسبوع الثامن عشر من المسابقة.

موعد مباراة الأهلي ضد الإسماعيلي في الدوري المصري 

من المقرر أن تُقام مباراة الأهلي ضد الإسماعيلي في الدوري المصري الممتاز، اليوم الأربعاء، في الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على استاد "برج العرب".

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الإسماعيلي في الدوري المصري 

ستُذاع مباراة الأهلي ضد الإسماعيلي في الدوري المصري الممتاز عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة ON Time Sports 1 HD.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تحت قيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، لاستعادة نغمة الانتصارات، من أجل تأمين صدارته لجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز والتتويج باللقب هذا الموسم 2022-2023.

موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي اليوم الأربعاء في الدوري المصري والتشكيل المتوقع للفريقين

الأهلى يسعى لاستعادة الانتصارات على حساب الإسماعيلى الجريح

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تشكيل الأهلى المتوقع أمام الاسماعيلى بالدورى وموعد المباراة والقنوات الناقلة

ترتيب الأهلي والإسماعيلي في الدوري المصري الممتاز 

ويتصدر فريق الأهلي حاليًا جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 69 نقطة، متفوقًا على بيراميدز صاحب الوصافة بفارق نقطتين فقط، بينما يتواجد فريق الإسماعيلي في المركز الثالث عشر برصيد 34 نقطة، خلف سيراميكا كليوباترا صاحب المركز الثاني عشر بفارق الأهداف فقط.

وكان فريق الأهلي قد وقع في فخ التعادل السلبي مع فيوتشر، في الجولة الماضية من بطولة الدوري المصري.

وطالب كولر من لاعبي الأهلي ضرورة التركيز في اللقاء، وعلاج أخطاء مباراة فيوتشر، خاصة في إنهاء الهجمة أمام مرمى المنافس.

في المقابل، يرغب فريق الإسماعيلي، تحت قيادة المدرب حمزة الجمل، في تحقيق نتيجة إيجابية بمباراة اليوم وحصد الثلاث نقاط أيضًا، من أجل تحسين موقفه في جدول ترتيب الدوري المصري والابتعاد عن شبح الهبوط.

ويدخل فريق الإسماعيلي أيضًا مباراة اليوم وسط معنويات متذبذبة، بعدما تعادل مع أسوان بنتيجة 1-1، في الجولة الماضية من الدوري المصري.

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