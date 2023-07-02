لا يفوتك هذا المساء| رسائل شكر للرئيس بعد توزيع مساعدات.. وإخماد حريق داخل عقار

شهدت الساعات القليلة الماضية زخمًا كبيرًا في الأخبار تنوعت بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها من الأحداث ترصدها "الدستور" على مدار الساعات القليلة الماضية في نشرة أخبار "لا يفوتك هذا المساء".

"مش ناسينا".. رسائل شكر للرئيس بعد توزيع مساعدات على المناطق الحضارية الجديدة

وزعت وزارة الداخلية مساعدات عينية على قاطني المناطق الحضارية الجديدة استمرارًا لدورها المجتمعي بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وتحت مظلة مبادرة كلنا واحد برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأعرب عدد من المواطنين، عن سعادتهم بالهدايا والمساعدات، موجهين رسائل شكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، راعي مبادرة كلنا واحد. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على الرابط التالي.

https://www.dostor.org/4438747

ذكرى 3 يوليو.. الشرعية.. شفرة محمد مرسى لمؤيديه للتحريض على العنف

كان اللقاء الأخير بين مرسي ووزير الدفاع عبدالفتاح السيسي يوم 2 يوليو 2013، وهو الاجتماع الذي حضره معهما رئيس الوزراء هشام قنديل، وفيه قال مرسي إن المقترح الوحيد الذي يقبل به هو تغيير الحكومة وإقالة النائب العام، وإجراء بعض التعديلات الدستورية، ولم يأت بذكر على مسألة الاستفتاء على الانتخابات الرئاسية المبكرة.

وفي نفس اليوم ألقى خطابًا طالب فيه بضرورة الحفاظ على الشرعية وعلى مكاسب ثورة 25 يناير، وشدد على ضرورة ألا يسىء أحد إلى الجيش المصري، باعتباره الرصيد الكبير الذي بناه المصريون بأيديهم، لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على الرابط التالي.

https://www.dostor.org/4438770

الأربعاء.. التيك توكر الألمانى نويل روبنسون ببرنامج "معكم" على cbc

أعلنت قناة cbc الفضائية عن موعد بث حلقة التيك توكر الألماني الشهير نويل روبنسون، والذي يحل ضيفًا على برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي.

ومن المقرر عرض حلقة التيك توكر الألماني الشهير نويل روبنسون، يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة التاسعة مساءً عبر قناة CBC الفضائية ومنصة watch it الرقمية. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على الرابط التالي..

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"الزراعة" تكشف عن نوع الأسمدة التي يمكن الاعتماد عليها في زراعات الأرز

كشف تقرير لوزارة الزراعة واستصلاح ممثلة في معهد بحوث المحاصيل الحقلية عن قواعد تسميد محصول الأرز، موضحًا أنه يمكن الاعتماد إما على اليوريا أو سلفات النشادر، بمعدل 3 شكائر للفدان بالنسبة للأول، أو 6 شكائر حال الاتجاه لاستخدام الخيار الثاني.

وأشار التقرير إلى إمكانية الاعتماد على النترات، في معاملات تسميد محصول الأرز، مؤكدًا أنها غير ذات جدوى لهذا المحصول، نظرًا لكونه أحد المحاصيل التي تروى بتقنية الغمر، ما يؤدي لضياع وغسيل المقنن السمادي المستخدم، دون تحقيق الأهداف المرجوة منه. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على الرابط التالي.

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إخماد حريق داخل عقار بحدائق المعادى

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة على حريق شب داخل عقار مكون من 6 طوابق بمنطقة حدائق المعادى اليوم الأحد.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغًا يفيد بنشوب حريق فى عقار مكون من 6 طوابق وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء للسيطرة على النيران وفرض كردون أمنى فى مسرح البلاغ. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على الرابط التالي.

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ألمانيا تحث كييف على تجنب ضرب الأراضي الروسية

ذكر المستشار الألماني أولاف شولتس، الأحد، أن برلين لا تريد أن تستخدم أوكرانيا أسلحة بعيدة المدى قدمها الغرب لضرب الأراضي الروسية.

وقال المستشار في مقابلة صيفية لقناة "إيه آر دي" التلفزيونية عندما سُئل عن السبب: "نتحقق بعناية من جميع الطلبات التي نتلقاها، ولكن بالنسبة لنا هناك مبدأ أشاركه مع الرئيس الأمريكي، لا نريد استخدام الأسلحة التي نوردها للوصول إلى الأراضي الروسية"، حسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على الرابط التالي.

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