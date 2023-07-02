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الأحد 02 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

ألمانيا تحث كييف على تجنب ضرب الأراضى الروسية

شولتس
شولتس

ذكر المستشار الألماني أولاف شولتس، الأحد، أن برلين لا تريد أن تستخدم أوكرانيا أسلحة بعيدة المدى قدمها الغرب لضرب الأراضي الروسية.

وقال المستشار في مقابلة صيفية لقناة "إيه آر دي" التليفزيونية عندما سُئل عن السبب:"نتحقق بعناية من جميع الطلبات التي نتلقاها، ولكن بالنسبة لنا هناك مبدأ أشاركه مع الرئيس الأمريكي، لا نريد استخدام الأسلحة التي نوردها للوصول إلى الأراضي الروسية". حسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية.

وأضاف: أن "ألمانيا لا تقدم صواريخ كروز طويلة المدى الألمانية السويدية، وفي الوقت نفسه، لا تعترف ألمانيا بشبه جزيرة القرم، ولا بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين وكذلك مقاطعات زابوروجيه وخيرسون، كمناطق روسية".

وأعلن المستشار الألماني أولاف شولتس، في 29 يونيو أن بلاده يجب أن تكون مستعدة لتوريد تسليح طويل الأمد إلى أوكرانيا، معربا عن أمله في أن يتم حل النزاع بسرعة.

وفي حديثه لقناة "إرستيه" الألمانية، قال شولتس:"يجب علينا أن نكون مستعدين لتوريد الأسلحة إلى أوكرانيا لفترة طويلة".

كما أشار المستشار الألماني إلى أنه إذا توقفت التوريدات بعد 3 أو 6 أشهر، فلن تكون ألمانيا قادرة على الإسهام في دعم أوكرانيا على المدى البعيد.

المستشار الألماني أولاف شولتس شولتس برلين أوكرانيا

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