"الزراعة" تكشف عن نوع الأسمدة التي يمكن الاعتماد عليها في زراعات الأرز

كشف تقرير لوزارة الزراعة واستصلاح ممثلة في معهد بحوث المحاصيل الحقلية عن قواعد تسميد محصول الأرز، موضحًا أنه يمكن الاعتماد إما على اليوريا أو سلفات النشادر، بمعدل 3 شكائر للفدان بالنسبة للأول، أو 6 شكائر حال الاتجاه لاستخدام الخيار الثاني.

وأشار التقرير إلى إمكانية الاعتماد على النترات، في معاملات تسميد محصول الأرز، مؤكدًا أنها غير ذات جدوى لهذا المحصول، نظرًا لكونه أحد المحاصيل التي تروى بتقنية الغمر، ما يؤدي لضياع وغسيل المقنن السمادي المستخدم، دون تحقيق الأهداف المرجوة منه.

وأوضح أن الأراضي القوية يمكن فيها تقسيم المقنن السمادي المستخدم سواء اليوريا أو سلفات النشادر، وإتمام معاملاته على دفعتين فقط، على أن تنفذ الدفعة الثانية على عمر 60 إلى 65 يوم.

وأوصى التقرير بتقسيم المقنن السمادي المستخدم اليوريا أو سلفات النشادر على 3 إلى 4 دفعات، نظرًا لتباطؤ النبات في امتصاص العناصر الغذائية المستخدمة، وعدم قدرته على استهلاكها بالقدر الكافي.



ولفت التقرير إلى أحد الأسباب الجوهرية الداعية لتقسيم المقنن السمادي المستخدم على 3 إلى 4 دفعات، نظرًا لضعف وتباطؤ النبات في امتصاصها، ما يعرض النصيب الأعظم منها للضياع مع مياه الصرف.



وحذر من إضافة الكيماوي في مياه الري، موصيًا بتنفيذ معاملاته بعد جفاف الأرض، لضمان امتصاص كامل المقنن المستخدم، تحقيق أفضل النتائج الممكنة على صعيد حجم الإنتاجية المأمول والحصاد المستهدف.

وسلط التقرير الضوء على واحد من أبرز الأخطاء التي يقع فيها بعض مزارعينا، والتي يقومون خلالها بإضافة وبدار “الكيماوي” في المياه، اعتقادًا منهم أنه سوف يسري مع مياه الري، ويصل بالنسب المطلوبة إلى النبات.

وأضاف أن الكيماوي الذي يتم بداره يظل بنفس موضعه، مدللًا على صحة وجهة النظر تلك، بأن الأجزاء التي لا يتم بدر الكيماوي فيها تظل صفراء، ولا تتساوى بمثيلتها التي تم بدر الكيماوي فيها، ما يؤكد أنه لا يتحرك مع الماء.