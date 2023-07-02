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الأحد 02 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الأربعاء.. التيك توكر الألمانى نويل روبنسون ببرنامج "معكم" على cbc

نويل روبنسون ومنى
نويل روبنسون ومنى الشاذلي

أعلنت قناة cbc الفضائية عن موعد بث حلقة التيك توكر الألماني الشهير نويل روبنسون، والذي يحل ضيفًا على برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي.

ومن المقرر عرض حلقة التيك توكر الألماني الشهير نويل روبنسون، يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة التاسعة مساءً عبر قناة CBC الفضائية ومنصة watch it الرقمية.

ويشتهر "نويل" بقصة شعره الغريبة، التي يعتمد عليها في رقصاته التي ينشرها عبر حسابه الشخصي، وزار عددًا كبيرًا من الدول حول العالم ومن ضمنها دول عربية.


ووصل نويل روبنسون إلى مصر منذ عدة أيام لقضاء إجازته، وشارك متابعيه عبر حسابه على موقع الفيديوهات "تيك توك"، تنفيذ رقصته الشهيرة في العديد من المناطق السياحية، وهو ما لاقى تفاعلًا كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

 

وكانت منى الشاذلي احتفلت بعيد الأضحى المبارك بحلقات مميزة، حيث استضافت أول وثاني أيام العيد النجم أمير كرارة، وبرفقته كل من الفنان محمد أنور والفنان محمد عبدالرحمن الشهير بتوتا، وتحدثا عن كواليس تصوير فيلمهم السينمائي الجديد البعبع المعروض حاليًا بدور العرض السينمائي ضمن منافسة أفلام عيد الأضحى.

 

كما استضافت في حلقة أخرى النجمة التونسية لطيفة، التي تحل لأول مرة ضيفة على برنامج معكم، وتحدثت خلال الحلقة عن العديد من كواليس حياتها الغنائية والفنية، كما قدمت العديد من أغنياتها الشهيرة.

watch it watch it الرقمية الإعلامية منى الشاذلي الشهير نويل روبنسون الفنان محمد عبد الرحمن الفنان محمد أنور النجم أمير كرارة برنامج معكم

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